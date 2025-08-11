Cádiz, el "Ventorro" de Mañueco en pleno incendio de Las Médulas

El incendio activo en Castilla y León, que ha afectado al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, ha pillado de vacaciones al presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco. En las primeras horas del incendio, no se ha dejado ver por las poblaciones afectadas, aunque sí que ha estado activo en las redes sociales, donde publicó un mensaje a las ocho y media de la tarde del domingo.

El político popular está de vacaciones en Cádiz, lo que podría convertirse en su "Ventorro" particular porque le ha pillado la emergencia lejos de su comunidad autónoma. El asunto no es que una emergencia suceda cuando estás fuera de tu territorio, sino que el Cecopi leonés, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, lleva activo desde hace tres días. Pese a esto, el presidente Mañueco ha estado de vacaciones en Cádiz y su consejero de Emergencias, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también está fuera de Castilla y León; concretamente en Gijón. Esto les impide estar, al menos presencialmente, en las reuniones convocadas.

Mañueco publicó en sus redes sociales ayer que estaba "centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia". Pero no se le ha visto en persona. De hecho, todos los medios de comunicación ilustran las noticias en las que se le menciona con imágenes de archivo.

El paralelismo con el president Carlos Mazón es claro. A este el Cecopi le pilló en una comida de trabajo en "El Ventorro" en la tarde del 28 de octubre, el de las fatídicas inundaciones que acabaron con la vida de 228 valencianos y valencianas. No llegó al centro de emergencias hasta las 20.28 horas, como confirmó meses después con una fotografía de su entrada, en la que llegó saludando al personal con una actitud bastante relajada pese a la tragedia.