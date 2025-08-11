Casi la mitad de los valencianos se mudaría por miedo al cambio climático

Los residentes en la Comunitat Valenciana son los que más intención de cambiar de vivienda tienen debido a los fenómenos meteorológicos extremos y el clima. Así lo refleja el 42% de los residentes en la Comunitat Valenciana, según el análisis 'Preferencias habitacionales de los españoles según el clima' que aborda cada año Fotocasa Research.

Este porcentaje se reparte entre el 21% que se ha planteado el cambio de residencia a otra zona, el 13% que está en búsqueda activa de una nueva vivienda y el 8% de valencianos que asegura que ya ha cambiado su zona de residencia.

Le sigue Andalucía con una intención de cambio del 37% de sus residentes, Cataluña con un 36% de intención de cambio de vivienda debido a los fenómenos climatológicos y Madrid, con un 31% de madrileños que ha cambiado o se plantea cambiar de vivienda por este motivo.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que "el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos empieza a reflejarse de forma clara en las decisiones residenciales de los ciudadanos".

"Para el 35% de los españoles, el clima está influyendo de alguna manera en su relación con la vivienda y estos porcentajes se incrementan en zonas concretas como la Comunitat Valenciana o Andalucía, zonas recientemente castigadas por lluvias, inundaciones o las altas temperaturas. Aunque es una tendencia aún muy reciente, está claro que el clima es otro factor a tener en cuenta a la hora de buscar una zona en la que vivir. Especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, olas de calor o lluvias torrenciales, observamos cómo la población empieza a buscar mayor seguridad y estabilidad ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y extremos", ha explicado.

Distribución por edades

En el conjunto del país, son los menores de 34 años los que más han cambiado de vivienda o están en proceso por causas climáticas. Así uno de cada cinco españoles que se ha trasladado a otro inmueble debido a este motivo no supera esta edad. Concretamente, el 11% tiene entre 18 y 24 años y el 7% entre 25 y 34 años.

Asimismo, de los que están buscando otra vivienda para irse allí a vivir por esta razón, un 20% tiene menos de 24 años y un 17% oscila entre los 25 y los 34 años. Sin embargo, los colectivos de mayor edad son más propensos a no cambiar su lugar de residencia pese a este tipo de fenómenos: tres de cada cuatro mayores de 55 años aseguran que el aumento de fenómenos meteorológicos extremos no condiciona su situación actual de residencia. En el caso del estrato inmediatamente inferior (45-54 años) son el 68%.

Estos cambios en función de la edad pueden deberse a diferentes factores como una mayor sensibilidad frente a los asuntos climáticos por parte de los jóvenes o, también, su propio proceso vital. Así, los grupos de población de menor edad están más expuestos a cambios de residencia por diferentes motivos, ya sea académicos, profesionales o personales y, también, en muchos casos se trata de particulares que todavía no disponen de una vivienda en propiedad, con la posibilidad que esto les otorga para acotar las zonas geográficas en las que están dispuestos a establecerse en función de la exposición a posibles fenómenos meteorológicos extremos.