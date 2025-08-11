Carolina Punset y Alexis Marí se suman a la petición de rebaja de la barrera electoral de Unión Municipalista

Dos referentes del centro político valenciano de la última década como Carolina Punset y Alexis Marí se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Unión Municipalista para reformar la Ley Electoral valenciana y reducir la barrera autonómica del 5% al 3% para obtener representación en Les Corts Valencianes.

Ambos exdiputados autonómicos han sido figuras destacadas en el panorama político valenciano reciente, como máximos responsables de Ciudadanos. "Tienen una trayectoria reconocida por su defensa del diálogo, la regeneración democrática y el interés general. Con su respaldo a esta ILP, refuerzan el carácter plural y transversal de una iniciativa que suma apoyos desde ámbitos diversos, tanto del municipalismo como de la política institucional", señala la entidad en un comunicado.

Ciudadanos, CDS y Partido Popular

El proyecto que impulsa Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y presidente de Ens Uneix, sigue pescando apoyos en la periferia de la política institucional. El apoyo de Marí y Punset se suma al de antiguos referentes del CDS, o al de exsenador del PP José María Chiquillo, que han firmado también esta iniciativa.

La ILP impulsada por Unión Municipalista propone que la barrera electoral se rebaje del 5% al 3%, que se aplique en cada circunscripción provincial y sobre votos válidos, permitiendo así una mayor proporcionalidad y equidad en la representación parlamentaria. Una reforma que ya se ha aplicado en otras comunidades autónomas y que contribuiría a modernizar el sistema democrático valenciano.

David García, presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, ha acompañado a Carolina Punset y Alexis Marí en el momento de la firma, agradeciendo su respaldo: “Esta ILP está recibiendo apoyos de personalidades muy relevantes de nuestra sociedad y nuestra política reciente, lo que demuestra que se trata de una propuesta que trasciende ideologías y conecta con una demanda democrática ampliamente compartida”.

Alexis Marí fue coordinador de UPyD en la Comunidad Valenciana y, posteriormente, diputado y portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes durante la IX legislatura. Por su parte, Carolina Punset fue eurodiputada por Ciudadanos, diputada autonómica y portavoz en Les Corts Valencianes por esta misma formación. Más tarde, en el Gobierno de Ximo Puig, ocupó el cargo de secretaria autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas.

Recogida de firmas

Desde el 16 de julio está en marcha la recogida de firmas ciudadanas para llevar esta propuesta a debate en Les Corts Valencianes. Unión Municipalista ha activado a su red de partidos locales independientes en la Comunidad Valenciana para alcanzar las 10.000 firmas necesarias y confía en poder presentar la ILP en septiembre.

Unión Municipalista

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.