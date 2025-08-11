Declarado un incendio forestal en el entorno del Pico del Tejo, entre Siete Aguas y Requena

Declarado un incendio forestal en el paraje del Pico del Tejo, entre Siete Aguas y Requena y próximo al aeródromo de Siete Aguas. El aviso ha llegado minutos antes de las 16 horas de este lunes 11 de agosto. Hasta la zona se han desplazado dos medios aéreos, una unidad terrestre y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un agente medioambiental, bomberos voluntarios de Sinarcas y una brigada forestal del Consorcio de Bomberos de València, según ha informado Emergencias.

Una intensa tormenta seca ha caído sobre la zona a primera hora de esta tarde, lo que junto con las altas temperaturas registradas hoy en el interior de la provincia de Valencia podría haber causado el fuego. El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la Situación 1 del Plan Elspecial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.