Declarado un incendio forestal en el entorno del Pico del Tejo, entre Siete Aguas y Requena
El fuego se ha originado a primera hora de la tarde tras una tormenta seca en la zona
Declarado un incendio forestal en el paraje del Pico del Tejo, entre Siete Aguas y Requena y próximo al aeródromo de Siete Aguas. El aviso ha llegado minutos antes de las 16 horas de este lunes 11 de agosto. Hasta la zona se han desplazado dos medios aéreos, una unidad terrestre y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un agente medioambiental, bomberos voluntarios de Sinarcas y una brigada forestal del Consorcio de Bomberos de València, según ha informado Emergencias.
Una intensa tormenta seca ha caído sobre la zona a primera hora de esta tarde, lo que junto con las altas temperaturas registradas hoy en el interior de la provincia de Valencia podría haber causado el fuego. El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la Situación 1 del Plan Elspecial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios
- Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana
- Casi un 5 % de los análisis realizados en l’Albufera muestran restos tóxicos arrastrados por la dana
- El dragón azul, el pez león y el pez conejo, las nuevas amenazas a las especies propias del Mediterráneo
- Oltra reclama un 'proyecto alternativo' para la izquierda antes de cualquier lista unitaria