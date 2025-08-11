Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel

A las 19.31 horas, los cohetes rompían el silencio de una calurosa tarde, el cielo de la basílica de Santa María, de Elx se abría para engullir a los últimos aparatos aéreos que habían participado en la Prova de l’Àngel, el Araceli y la Coronación. La prueba había concluido. Este lunes (22.30 horas) se abre un año más las representaciones del Misteri d’Elx, Patrimonio de la Humanidad, con los ensayos generales hasta el miércoles, todos ellos de pago; que darán paso a la representación en sí, dividida en los actos de los días 14 (La Vespra) y 15 (La Festa), ambos gratuitos para goce y disfrute del pueblo de Elche.

El templo prácticamente se encontraba a rebosar, con muy pocos bancos vacíos, y las puertas laterales abiertas de par en par para mitigar el duro calor de agosto. Puntual a su cita, el ensayo comenzó a las seis de la tarde con muchos cantores y niños en vaqueros, zapatillas deportivas y camisetas, como es habitual, pero el mismo espíritu y voces que harán a partir de esta noche del lunes las delicias de todos los asistentes a las representaciones.

El Ternari, sobre el Andador, cuando se interpreta en la Prova de l'Àngel sobre el Cadafal, una de las novedades de hoy / Matías Segarra

Cadafal

Buscando algo que se saliera de lo normal, que para eso sirven los ensayos, para reparar errores, quizá lo más relevante fue el pequeño contratiempo que dio la Magrana, el aparato más espectacular de cuantos participan porque se articula con cuerdas para que pueda abrirse gajo a gajo y que sorprenda a los espectadores que verán en su interior al ángel que va a anunciar con su canto a la madre de Jesús, que espera en el Cadafal que le llega la hora su muerte. Solo uno de los pétalos se abrió tras cerrarse las puertas del cielo mientras que el resto se quedó inoportunamente cerrado. Fue menos de medio minutos de incertidumbre hasta que el personal que está en el cielo coordinando toda la compleja tarea de los aparatos, decidió cerrarse e intentar que a la segunda ocasión se abrieran todos. Quizá fue la mano de la Marededèu la que, entonces, hizo que se abrieran al unísono, con un esplendor que nunca deja de emocionar. El alcalde, que más que regidor es partícipe -y sufridor- de todo lo que ocurre entre bastidores en La Festa, no en vano fue miembro de la Escolanía, al terminar el ensayo, subió al cielo para felicitar a todos los trabajadores. Un impulso de ánimo que también repartió con el Mestre de Capella, Javier González; y con el de Ceremonias, PabloMás, entre otros.

Un momento de la Prova de l'Àngel / Matías Segarra

Fue para este último un día de mucho trabajo para Pablo Mas, sobre él cae buena parte de la puesta en escena y especialmente de la escenografía. Desde el órgano, donde se situó, vio algunas cosas mejorables, principalmente referidas a la ubicación de algunas de las luces de forma que todo esté perfecto para estas representaciones.

También fue una novedad que el Andador fuese tan protagonista como lo es el Cadafal porque sobre el primero se interpretó por los niños la pieza que abre el Misteri y también del Ternari.

Ángel

Pero este domingo, principalmente, los espectadores acudieron a presenciar la grandiosidad de los aparatos aéreos suspendidos en el aire y las voces que brotan desde ellos generando en la basílica de Santa María un ambiente de recogimiento pero de gran belleza. Todos los personajes que aparecieron en ellos lo hicieron con una túnica, no con vaqueros o con camisetas como el resto. Al llegar al Cadafal la Magrana, el joven ángel fue sustituido por otro que subió con el aparato porque esto no era más que un ensayo, una prueba y hay que verlo todo. De igual forma ocurrió con el cambio de protagonistas infantiles del Araceli, lo que dio oportunidad a los espectadores a ver valorar las medidas de seguridad, invisibles en cualquier representación, arneses con los cuales se ancla a cantores y escolanos a los aparatos para que su seguridad sea completa.

Es imposible no romper en aplausos cada vez que los aparatos aéreos entrar y salen del escenario que es el cielo o cuando los cantores interpretan alguna de las piezas que volverán a resonar estos días. Es como si también para el público la prueba de este domingo fuese la suya propia, que demuestren que también están preparados para vivir el gran misterio de esta ciudad.