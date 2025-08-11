Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera

La actividad humana y la depredación ponen en riesgo poblaciones de aves nidificadoras en l'Albufera. El chorlitejo patinegro (chararius alexandrinus) está considerado como "Vulnerable" en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas y "en peligro" en el Libro Rojo de las Aves en España (2021). Su capacidad reproductiva ha menguado considerablemente debido a la presencia de zorros, gatos asilvestrados y cernícalos, además de la humana en el entorno de cría. Unos factores que también han reducido la población reproductora en la Comunitat Valenciana. Así, las medidas para facilitar la puesta de huevos y frenar la entrada de depredadores se están viendo sobrepasadas, y la especie reducida.

Hembra de chorlitejo patinegro ante su nido situado entre restos mareales / M.A. Gómez

La reproducción, la principal problemática

Si se analiza la densidad poblacional del chararius alexandrinus se detecta un fuerte descenso. La primera estimación que se hizo sobre el ave para el Libro Rojo de las Aves en 1993 calculó que había cerca de 1.300 parejas reproductoras en la Comunitat Valenciana. Hoy en día hay menos de una sexta parte. "En 2020 se tenían registradas 259, en 2022 fueron 222 y el año pasado, 204. Esto indica una cifras muy alarmantes de lo que es un declive muy pronunciado", explica Anna Valentín, Delegada de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana. Además, en la actualización del Libro Rojo de 2004 aparecía como "vulnerable". Es decir: "se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre".

En este sentido, el Parc Natural de l'Albufera constituye una zona de especial preocupación. Hay 54 de las parejas que quedan en el territorio valenciano -en 2021 había 74- y están expuestas a la actividad humana y al contacto con animales domésticos y depredadores, así como la falta de recursos tróficos. "Se trata de un compendio de factores que menguan la población año tras año. L'Albufera es uno de los bastiones para la reproducción de esta especie y si sigue con este declive, es una situación muy preocupante", señala la dirigente de SEO/BirdLife. La activación del Pativel en 2014 tuvo sus frutos, pero la alarma nunca ha desaparecido.

La densidad de población del chorlitejo patinegro en l'Albufera / SEO/BirdLife

Dunas pioneras con arenas suaves para nidificar

El chorlitejo patinegro es un ave limícola que habita en zonas con escasa vegetación (de hasta un 20 %). "Esta especie necesita dunas pioneras, las más cercanas al mar. Donde hay movimiento de arena que les permite enterrar los huevos y también a ellos mismos para incubarlos", señala Anna Valentín. Por ello, las principales medidas para adaptar el entorno consisten en delimitar espacio con talanqueras y así hacerlo más atractivo para que acudan a criar.

Sin embargo, las medidas no frenan a los depredadores. En 2024 se han destacado dos situaciones trágicas por pérdida de nidos. Por un lado, la ocurrida en la playa de la Punta. Donde de un total de 18 puestas, 11 desaparecieron en boca de zorros. Estos parece que se han especializado en la caza del chorlitejo patinegro en la zona. Y por el otro lado, en l'Estany de Pujol, la presencia de una colonia de gatos domésticos acabó con más de la mitad de los nidos de un total de 13.

La colocación de talanqueras y carteles avisa de la zona de anidación / María Antón (SEO/BirdLife)

Personas, perros y especies invasoras

De igual manera, las personas y los perros alteran la capacidad reproductiva de la especie en peligro de extinción, principalmente porque pueden pisar los huevos. Ya que, aunque haya medidas que delimitan e indican el espacio donde podría haber nidos, el ave los puede haber depositado y enterrado fuera. Y por ello, colocar una toalla en la parte más baja de la duna también supone un factor de riesgo por el mismo motivo.

Otras amenazas son el avance de la exótica uña de gato (uncaria tomentosa), que tapiza las dunas y reduce la superficie en la que anidar. Y las altas temperaturas, que "calientan la arena hasta 50 ºC y puede llegar a freír los huevos si el incubador vuela", destaca Valentín.

Traslocación de zorro de la Punta

Las medidas de protección implementadas no muestran resultados positivos. El informe de SEO/BirdLife sobre las aves acuáticas que nidifican en l'Albufera señala que la situación "convierte prácticamente inefectivos los enormes esfuerzos económicos y de personal" para la construcción de las barreras y señalizaciones. Por ello, la organización sugiere a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que contemple la extracción de zorro del área de la Punta -la más amenazada por su presencia-, y su traslocación. Dicha actividad se realizaría de acuerdo con los períodos y pautas que contempla la normativa de caza en la Comunitat Valenciana.

Para la mitigación de los efectos negativos sobre el chararius alexandrinus el organismo organiza actividades de voluntariado. El principal objetivo es la limpieza de las zonas dunares, tanto de deshechos como de vegetación invasora, además de la adecuación del entorno arenoso. En este sentido, las administraciones locales ajustan los servicios de limpieza a las temporadas de anidación para minimizar también los daños que puede causar la actividad humana.