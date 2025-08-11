El Gobierno anula la condena del periodista y político Isidre Escandell, fusilado en 1940

'Sube al barco', le pide su sobrino, a uno de de esos barcos que sacan a cientos de futuros refugiados de València, días antes de que entren las tropas franquistas. Sube al barco, le insiste, en la puerta del piso del director de El Mercantil Valenciano. 'No tengo nada que esconder', debió pensar Isidre, sin más mancha en su historial que escribir lo que opina. No será necesario. Su sentencia no necesitará apoyarse en delitos de sangre para enviarlo al paredón.

Con más de ocho décadas de retraso, llega la reparación política y moral de Isidre Escandell, el que fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia, líder de la agrupación socialista valenciana, maestro y periodista, entre otros medios de El Mercantil Valenciano, del que es heredero Levante-EMV.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha firmado hace pocas semanas la declaración de reconocimiento y reparación personal del Gobierno, en la que se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a Escandell, salido del golpe de estado de 1936. También se declaran ilegítimas y nulas las condenas, sanciones o resoluciones dictadas contra el periodista y político.

A la espera del reconocimiento del adn

Este movimiento se ha realizado a instancias de la delegación de Memòria Democràtica de la Diputación de Valencia, que envió la petición de reconocimiento hace un año ante la ausencia de familiares conocidos. Con todo, según apuntan desde el área que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, recientemente han sido localizados un sobrino-nieto y sobrinos-biznietos, lo que abre la puerta a la posible identificación genética al tener familiares con los que contrastar su adn.

Escandell, como recordaba Levante-EMV hace un año, fue enterrado en la fosa 114 del cementerio de Paterna, en la conocida como “saca de la cultura”. Sus restos se encontraban junto a otras personalidades, periodistas y políticos valencianos, como Miguel Carceller, editor de la revista ‘La Traca’; su dibujante, Carlos Gómez Carrera ‘Bluff’, o Luis Cisneros, secretario de sala de la Audiencia Provincial.

Mompó y Natàlia Enguix, en la exposición sobre las fosas de Paterna en l'Etno. / Abulaila

El político, cuya fosa fue abierta a principios de 2021, sin embargo, quedó en una especie de limbo, ya que la falta de contraste impidió reconocer sus restos entre los demás. Ahora se confía en poder realizar la confirmación genética gracias a la localización de familiares.

El sumario del juicio deja claro que el franquismo no encontró ningún delito de sangre. Eso fue, precisamente, lo que le había hecho quedarse en Valencia: la conciencia tranquila. El que había sido también diputado valenciano en las Cortes Constituyentes de la República en 1931, se escondió en casa de su hermana Conxeta en Benimàmet, confiando en que bajara la marea, relata la periodista y profesora de la UV Dolors Palau, que rescató su memoria hace dos décadas con una investigación publicada en la revista Afers.

Condena y fusilamiento en 1940

Ya en el consejo de guerra, no le sirvieron ni su condición de académico, ni las gestiones de alguna embajada ni el hecho de haber protegido durante la guerra a personas conservadores con las que había coincidido en el Ateneo Mercantil Valenciano. Se le condenó por adhesión a la rebelión, básicamente por los mítines que protagonizó y por las declaraciones recogidas en este diario.

El 30 de mayo de 1940, recibió la condena de muerte por el supuesto delito de adhesión a la rebelión y una sanción económica. La ejecución tuvo lugar el 28 de junio de ese mismo año, en el picadero del cuartel de ingenieros de Paterna, según la declaración del Gobierno de reconocimiento y reparación personal, a la que ha tenido acceso este diario.

Homenaje de la diputación

Ahora, la diputación pretende realizar algún gesto público que amplifique esta reparación, así como su reconocimiento público. Próximamente, el área de Memòria Democràtica sera convocada por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana para la entrega del diploma que recoge este reconocimiento.

En paralelo, desde la institución provincial se pretenden realizar otras acciones. Entre ellas destaca la intención de poner en marcha una “investigación sobre todos los trabajadores de la Diputación que fueron depurados por su apoyo al Gobierno republicano, tanto en la diputación como tal, como el Hospital General, Centros de Beneficencia y Misericordia, Plaza de Toros, Teatro Principal, con el objeto de restaurar su memoria y recuerdo”, señalan desde el equipo de Natàlia Enguix.