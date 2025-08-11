Hallan una granada de mano sin explotar junto a un campamento en Quart de les Valls
El artefacto, de origen polaco y que databa de la Guerra Civil, estaba en un sendero
Efe/I. R.
El Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil ha destruido de forma controlada una granada polaca que apareció en un sendero cercano a un campamento para personas adultas en Quart de les Valls.
Según han informado fuentes de la Comandancia del Instituto Armado en Valencia, el descubrimiento se produjo el pasado 29 de julio.
Los agentes solicitaron el apoyo del EDEX tras constatar el hallazgo del artefacto, que finalmente resultó ser una antigua granada de mano defensiva polaca, de las usadas en la Guerra Civil, que estaba semienterrada y con todos sus elementos.
El equipo de especialistas retiró la granada hasta una cantera próxima y procedió a su destrucción controlada, según ha apostillado la Guardia Civil.
