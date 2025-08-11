El incendio de los bomberos con la diputación no se apaga

El parón estival ha llegado a la Diputación de Valencia sin que el incendio de los bomberos haya sido perimetrado. El conflicto laboral entre el Consorcio de Bomberos y la plantilla ha escalado de intensidad desde que el 29 de junio se declarara en huelga de celo, es decir, sin hacer horas extra, lo que repercute en el cierre de varios parques cada día, algo que está teniendo consecuencias en el tiempo de respuesta ante incendios.

Tras varias protestas y negociaciones truncadas, el pasado lunes la plantilla rechazó la última propuesta de la empresa. El martes protagonizó una concentración en Xeraco, el pueblo del que es alcalde el diputado de bomberos, Avelino Mascarell, en plenas fiestas. Finalmente, el miércoles, Mascarell y la diputada de Hacienda, Laura Sáez, criticaron públicamente la actitud de la plantilla, sacando a la palestra sus salarios, lo que ha incendiado más aún los ánimos.

La Junta de Personal ha emitido una nota en la que responde que el equipo de gobierno intenta “desacreditar al cuerpo de bomberos mediante argumentarios falsos, como la afirmación de que un bombero cobra 125.000 euros, que trabajan poco u otras falsedades como la de las horas extras”. En la rueda de prensa se señaló los salarios y horas extra percibidas en los tres meses de la dana, de hasta 43.000 euros en un caso. También se apuntó que 14 bomberos percibieron más de 100.000 euros en 2024, y que un centenar ganaron entre 70 y 80.000 euros.

Como respuesta, la Junta señala que en las fechas de la dana faltaba por contratar casi el 40 % de la plantilla, lo que explica las extra, y que solo hace dos meses comenzaron a trabajar 60 interinos de una bolsa de urgencia. “Los bomberos estuvieron trabajando todos los días de la semana desde el minuto 1, durante casi tres meses: difícilmente se puede dar el servicio que hacía falta, si no era con refuerzos”. “Esa falta de personal hacía que tampoco pudiesen extraer personal de la guardia ordinaria, no pagar horas extra y así atender las necesidades de la dana, organizando otro tipo de turnos. Eso es lo que implica tener falta de personal”, subrayan.

Plan de abastecimiento

Los sindicatos recuerdan también que muchos compañeros “iban día tras día como voluntarios y sin cobrar nada, entre otras cosas porque no había vehículos operativos ni equipos de comunicaciones suficientes”. Además, recuerdan que sus reivindicaciones no son solo salariales, sino que reclaman infraestructuras, equipos y materiales.

Sobre la dana, también critican la respuesta dada en la emergencia, como rechazar el apoyo de otros cuerpos esa misma noche, y recuerdan que existe un plan de abastecimiento en catástrofes, responsabilidad de la diputación, para suministrar productos básicos como alimentos y productos de primera necesidad que no se activó durante la crisis.

La nota también replica a la diputada de Hacienda, que aludió a las limitaciones presupuestarias por las reglas fiscales que han entrado en vigor y que impiden acometer el acuerdo pactado a principios de este año. “Este consorcio se mantiene con ingresos de diferentes tipos y siendo un ente que pertenece a la Diputación, tiene sus propios ingresos. En el último pleno de su diputación se acuerda por mayoría de la cámara que se aumenten los presupuestos del consorcio. Según el punto 1 de la moción presentada por el grupo PSOE con los apoyos de Compromís y Ens Uneix, seguramente en lo que se basan es en que el consorcio aumente sus ingresos para que así aumente el techo de gasto. Por ejemplo, no entendemos cómo es posible que la Generalitat continúe pagando lo mismo desde hace 10 años, cuando antes aportaba el 30% directamente y como se puede leer en el informe de la auditoría deba más de 30 millones al consorcio”.

Los sindicatos concluyen: “La voluntad de querer dar un mejor servicio a la ciudadanía por parte de la diputación no existe. No tiene sentido atacarnos de esa forma, cuando dimos todo lo que pudimos y más por ayudar a la gente”. No hay negociaciones previstas hasta el mes de septiembre para desatascar este conflicto laboral.