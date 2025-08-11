Las localidades valencianas donde hoy hace más calor

La ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana desde hace unas horas está dejando hoy temperaturas por encima de los 40 ºC en muchos puntos de la provincia de Valencia, según recoge l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet) y confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los valores térmicos han experimentado hoy, lunes 11 de agosto, un notable repunte y han llevado a vivir noches tropicales en muchos puntos, además de obligar a la Generalitat Valenciana a activar la alerta máxima por calor en más de 70 municipios.

Dónde hace más calor hoy

Las localidades valencianas donde más calor se está registrando hoy son aquellas en las que el termómetro supera los 40 grados, aunque muchas otras se han quedado al borde de esta marca.

Los municipios valencianos donde hoy hace más calor son los siguientes: