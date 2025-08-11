Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
Los termómetros superan los 40 grados en muchos puntos
La ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana desde hace unas horas está dejando hoy temperaturas por encima de los 40 ºC en muchos puntos de la provincia de Valencia, según recoge l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet) y confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los valores térmicos han experimentado hoy, lunes 11 de agosto, un notable repunte y han llevado a vivir noches tropicales en muchos puntos, además de obligar a la Generalitat Valenciana a activar la alerta máxima por calor en más de 70 municipios.
Dónde hace más calor hoy
Las localidades valencianas donde más calor se está registrando hoy son aquellas en las que el termómetro supera los 40 grados, aunque muchas otras se han quedado al borde de esta marca.
Los municipios valencianos donde hoy hace más calor son los siguientes:
- la Pobla de Vallbona 40,9 ºC
- Vilamarxant 40,9 ºC
- Burjassot 40,7 ºC
- l'Eliana 40,6 ºC
- Aldaia 40,6 ºC
- Gestalgar 40,5 ºC
- Manises 40,4 ºC
- Benaguasil 40,3 ºC
- Llíria 40,3 ºC
- Chelva 40,1 ºC
- Gavarda 39,9 ºC
- Sumacàrcer 39,9 ºC
- el Puig de Santa Maria 39,8 ºC
- Cheste 39,8 ºC
- Riba-roja de Túria 39,8 ºC
- Montserrat 39,8 ºC
- Chiva 39,7 ºC
- Loriguilla 39,7 ºC
- la Pobla Llarga 39,7 ºC
- Pedralba 39,6 ºC
- l'Alcúdia 39,6 ºC
- Bétera 39,4 ºC
- Massalavés 39,4 ºC
- Alzira 39,3 ºC
- Turís 39,3 ºC
- Cotes 39,3 ºC
- Llocnou d'En Fenollet 39,3 ºC
- Alcàntera de Xúquer 39,2 ºC
- Marines 39,1 ºC
- Sot de Chera 39,1 ºC
- Rafelguaraf 39,1 ºC
- Xàtiva 39,1 ºC
Suscríbete para seguir leyendo
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios
- Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana
- Casi un 5 % de los análisis realizados en l’Albufera muestran restos tóxicos arrastrados por la dana
- El dragón azul, el pez león y el pez conejo, las nuevas amenazas a las especies propias del Mediterráneo
- Oltra reclama un 'proyecto alternativo' para la izquierda antes de cualquier lista unitaria