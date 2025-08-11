Una masa de aire africano convierte este lunes en el más tórrido del verano con más de 40ºC

La ola de calor que abrasa desde hace días la Comunitat Valenciana no da tregua. Al menos a corto plazo. Ayer domingo las temperaturas fueron significativamente elevadas con valores por encima de lo habitual para esta época del año en algunos puntos de la autonomía debido a la masa de aire africano que sobrevuela nuestro territorio. En València ciudad, por ejemplo, se alcanzaron los 36 grados a las 16.00 horas y los 36,7 en Llíria, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avaemet) registraron 37,4 grados en Anna, 37,2 en Vilamarxant y Xàtiva y 37,1 en Pedralba y Sumarcàrcer.

Y lo peor está por llegar a partir de esta semana, según advierte Aemet, cuyas previsiones avanzan que el pico cálido de esta ola de calor, que se prolongará durante la semana porque «no hay un final claro de este episodio», alcanzarán el máximo durante hoy y mañana.

De hecho, es probable que este lunes sea el día más cálido de lo que llevamos de verano en el promedio de la Comunitat Valenciana, añade la agencia de meteorología, que prevé máximas de 39 y 40 grados en el interior de las zonas litorales de Valencia, superando los valores del 29 y 30 de junio.

Esto se debe a la desaparición de las brisas que durante los últimos días han suavizado las temperaturas en la autonomía, lo que hará que durante este lunes el mercurio se dispare hasta los 40 grados en el interior sur de Valencia y los 39 en el litoral, una situación que ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja por altas temperaturas.

Esta alerta, establecida entre las 13.00 y las 21.00 horas del lunes, contrasta con el doble aviso amarillo que se ha decretado en el interior norte de Valencia. El primero de ellos, activo entre las 14.00 y las 21.00 horas, alerta de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se esperan valores que podrían alcanzar los 36 grados, por lo que se ha establecido la alerta amarilla por calor.

En el resto de la Comunitat Valenciana, Aemet también ha activado el aviso amarillo, en este caso por temperaturas de 38 grados en el interior de Alicante y Castellón. En el interior sur de esta última provincia se podrían acumular 20 litros en una hora que podrían venir acompañadas de tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes de viento.

Respecto a las temperaturas, las máximas podrían alcanzar los 38 grados en el interior de Alicante e interior sur de Castelló, mientras que en el litoral norte y sur de Alicante, y en el litoral sur de Castellón se ha activado también el aviso amarillo por altas temperaturas.