Los mejores lugares para contemplar las Perseidas en la Comunitat Valenciana

En plena ola de calor africana, las noches tórridas que apenas están dejando dormir a los valencianos brindan una oportunidad única para disfrutar de uno de los acontecimientos astronómicos más conocidos del año: las Perseidas. Como un perfecto reloj universal, coincidiendo con la celebración de San Lorenzo, la lluvia de estrellas de las Perseidas podrán volver a contemplarse en su máximo esplendor durante las próximas jornadas, concretamente el momento ideal para hacerlo serán las noches del 12 y 13 de agosto.

¿Qué son las Perseidas?

Conocidas también con las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas son en realidad restos de polvo estelar que arrastra la cola del cometa Swfit-Tutle, que al desintegrarse en la atmósfera forman destellos luminosos cuando la Tierra se cruza con la órbita del meteoro.

¿Cuál es el mejor lugar para ver la lluvia de estrellas?

Como cualquier fenómeno astronómico, es necesario que acompañen determinadas condiciones como la ausencia de nubes. Sin embargo, otro de los factores clave es la contaminación lumínica. La sutileza de los destellos de los restos de la cola del cometa hace imposible que se vean si existen otras fuentes de luz. Por ello, es importante buscar puntos de observación donde apenas haya grandes focos de emisión de luz.

Es ahí donde entra en juego un nuevo servicio ofrecido por la NASA en el que se puede analizar las zonas de la geografía planetaria, también valenciana, donde menos contaminación lumínica existe. Serán ahí los puntos idóneos desde donde observar durante toda la semana las lágrimas de San Lorenzo.

Mapa de contaminación lumínica de la Comunitat Valenciana / Nasa

En el caso de la Comunitat Valenciana, los datos ofrecidos por este observatorio de la NASA confirman que la costa, las grandes ciudades y las tres grandes áreas metropolitanas de Valencia, Castellón y Alicante son las zonas con mayor contaminación lumínica.

Un rápido vistazo al mapa permite fijar cuáles son las comarcas con menos contaminación. De entre todas, hay dos que destacan sobre el resto: el Rincón de Ademuz, y els Ports. A medida que nos alejamos de la franja litoral, las posibilidades de contemplar las Perseidas en mejores condiciones aumentan. Otros puntos como los Serranos, l'Alcalatén o Requena-Utiel podrían convertirse también en observatorios adecuados para ver la lluvia de estrellas más famosa.