Vaivén

El presidente la CHJ, de concierto en Campo de Arriba

Miguel Polo, entre el público asistente a la Fiesta de la Cerveza en Campo de Arriba

Miguel Polo, entre el público asistente a la Fiesta de la Cerveza en Campo de Arriba / L-EMV

L-EMV

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no quiso perderse este viernes la Fiesta de la Cerveza organizada en Campo de Arriba, la pedanía que pertence al municipio de Alpuente, en la comarca de Los Serranos.

Miguel Polo, natural de la vecina Titaguas, asistió a un evento celebrado en la tarde noche, en el que actuó Café Corto, un grupo precisamente del pueblo del presidente de la CHJ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents