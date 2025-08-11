Vaivén
El presidente la CHJ, de concierto en Campo de Arriba
L-EMV
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no quiso perderse este viernes la Fiesta de la Cerveza organizada en Campo de Arriba, la pedanía que pertence al municipio de Alpuente, en la comarca de Los Serranos.
Miguel Polo, natural de la vecina Titaguas, asistió a un evento celebrado en la tarde noche, en el que actuó Café Corto, un grupo precisamente del pueblo del presidente de la CHJ.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios
- Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana
- Casi un 5 % de los análisis realizados en l’Albufera muestran restos tóxicos arrastrados por la dana
- El dragón azul, el pez león y el pez conejo, las nuevas amenazas a las especies propias del Mediterráneo
- Oltra reclama un 'proyecto alternativo' para la izquierda antes de cualquier lista unitaria