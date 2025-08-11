El presidente la CHJ, de concierto en Campo de Arriba

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no quiso perderse este viernes la Fiesta de la Cerveza organizada en Campo de Arriba, la pedanía que pertence al municipio de Alpuente, en la comarca de Los Serranos.

Miguel Polo, natural de la vecina Titaguas, asistió a un evento celebrado en la tarde noche, en el que actuó Café Corto, un grupo precisamente del pueblo del presidente de la CHJ.