Muere un bañista de 88 años en una playa de Orpesa del Mar

Un hombre de 88 años ha fallecido este lunes por la mañana mientras se bañaba en la playa Les Amplaries de Orpesa del Mar.

El aviso se ha recibido sobre las 10.15 horas. Los socorristas han comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al anciano hasta la llegada del SAMU, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El equipo médico ha continuado con la RCP avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y ha confirmado el fallecimiento. La autopsia revelará las causas.

En los últimos días se han producido varios ahogamientos en la Comunitat Valenciana. Este pasado domingo, un hombre de 76 años murió tras ahogarse en una piscina de la ciudad de Alicante.

Por su parte, el pasado viernes, personal sanitario logró recuperar a un niño de 18 meses tras ahogarse en una piscina privada ubicada en la ciudad de Elche (Alicante).

Un día antes, el pasado jueves, un hombre de 74 años falleció en la playa de la localidad castellonense de Vinaròs.