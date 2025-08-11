Las obras en el Poyo incluyen zonas para almacenar caudales entre Chiva y l’Horta

La Confederación del Júcar y el Ministerio para la Transición Ecológica proyectan «zonas de almacenamiento controlado» a lo largo de la rambla del Poyo para retener avenidas explosivas. Son puntos donde laminar los caudales, frenar la velocidad del agua y reducir el arrastre de sedimentos que tanta devastación originaron hace ahora nueve meses. Otras actuaciones contemplan la reforestación y estabilización de suelos, así como obras hidráulicas en los afluentes menores de la cuenca alta para disipar la energía que va ganando el torrente a medida que avanza con velocidad hacia l’Horta Sud.

Se trata de unas intervenciones «más efectivas» para este tipo de episodios extremos, subraya la demarcación hidrográfica en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana. El documento ya ha cerrado la fase de consulta pública, por lo que ahora se estudian las alegaciones formuladas por todas las partes interesadas.

Desde la CHJ inciden en que una vez se analicen todas las alegaciones tratarán de incorporarlas. Pese a ello remarcan que se han mantenido «multitud de reuniones con ayuntamientos, asociaciones empresariales y colectivos ambientalistas, entre otros, para poder integrar las propuestas en la versión consolidada del plan». La licitación de los proyectos, hasta seis incluyendo el Magro, está prevista para este año 2025 con el pliego del contrato ya redactado. Los trabajos de emergencia cuentan con un presupuesto de cerca de 220 millones de euros para la reparación de infraestructuras e intervenciones en barrancos y ríos.

Para la adaptación y diseño de nuevas obras hidráulicas que permitan reducir el riesgo de desbordamientos se ha definido un cronograma con un plazo de finalización en 2030. La inversión del Miteco se ha estimado, de forma preliminar, en 768 millones para las medidas de recuperación y en otros 530 millones para las de prevención y protección.

Adecuación de tramos

En el caso de los barrancos que confluyen aguas arriba de Chiva las soluciones para ‘blindar’ el núcleo urbano arrancarían en el torrente de Cañadillas, que provoca enormes daños incluso antes de la llegada de los caudales de la rambla del Poyo. De ahí la necesaria adecuación de los tramos que se estimen necesarios. En cuanto a las posibles áreas de almacenamiento controlado para proteger a las localidades de l’Horta Sud, el ministerio entiende que pueden jugar «un papel fundamental» en la disminución de velocidad del agua así como en el calado máximo de la inundación. «En la medida de lo posible debe poder mantenerse la actividad, fundamentalmente agrícola, estableciendo un mecanismo de compensación a los propietarios por el incremento del riesgo», dice la planificación.

Una de las medidas que se plantean pasa por incrementar la capacidad de laminación natural del Pla de Quart que sirva, a su vez, para rebajar los aportes extraordinarios de los barrancos de Pelos y Gallego. Esta alternativa basada en la naturaleza podría ubicarse al sur de la A-3 y al oeste de la A-7, ocupando ambos lados de la actual línea del AVE. Para la confluencia del Gallego con el Poyo la CHJ ha redactado un proyecto de adecuación ambiental entre el cruce de la A-7 y el barranc de Cavalls. Se persigue dotar al cauce de mayor capacidad, facilitando desbordes por la margen derecha.

La eliminación de especies vegetales alóctonas y la restauración con autóctonas forma parte de las taréas para reducir caudales en l’Horteta. Como ya avanzó Levante-EMV este llegó a alcanzar una punta de 1.500 m3/sg que se sumó a la del Poyo en su confuencia en Torrent, en el linde del casco urbano. De ahí la necesidad, remarca la CHJ, de crear estos enclaves inundables. Así, se contempla también una mejora del funcionamiento hidráulido de la cantera de Calicanto y ver la viabilidad de incrementar su capacidad actual, estimada en 2 hectómetros cúbicos. El día 29-O actuó de hecho como un pequeño embalse evitando mayores destrozos.

La vía verde al Túria

Adicionalmente se baraja también otra zona de laminación lateral en la margen derecha de la rambla del Poyo aguas abajo de Paiporta, justo antes de la entrada de los flujos desbordados a los cascos urbanos de Catarroja, Massanassa, Alfafar y Albal. La experiencia de la dana ha llevado a la CHJ a tener que adaptar algunos proyectos a estas «inundaciones de nueva generación». Es el caso de la vía verde que iba a conectar el barranco del Poyo con el Túria, situándose su punto de arranque entre las localidades de Picanya y Paiporta.

El objetivo era derivar el exceso de agua al nuevo cauce, pero las magnitudes del 29-O obligan a reformular las previsiones iniciales. Los estudios previos contemplaban un rango de caudales desde 550 m3/sg hasta los 1.200 m3/sg, ampliamente superados aquel aciago martes por las precipitaciones de récord caídas en las cabeceras. «Es aconsejable estudiar una solución que sea compatible con los caudales que circulan por el río Túria, no incremente significativamente el riesgo actual en su margen izquierda y reduzca la peligrosidad y el riesgo en l’Horta Sud», se advierte. Todo ello con condicionantes importantes por infraestructuras como el trazado de Ferrocarrils de la Generalitat, la red de acequias, las conducciones de agua potable, el cruce de la V-30 y su conexión con el cauce.

El encauzamiento del Poyo entre Picanya y la pista de Silla busca mejorar la capacidad para evitar desbordamientos en el núcleo urbano, ampliándola. Un incremento que aunque necesario para proteger Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Catarroja, Massanassa y Albal, «no puede ser significativo por la limitación que supone la proximidad de las viviendas». «Sin embargo, pequeñas mejoras pueden suponer una reducción importante del riesgo y de los daños», especialmente en los tramos de los puentes históricos.

Blindar áreas industriales y Bonaire

En la cuenca del Pozalet-Saleta se proponen hasta cuatro áreas de almacenamiento de caudales, una de ellas aguas arriba del núcleo urbano de Loriguilla y otra inmediatamente aguas arriba del cruce con la A-7. Son básicamente zonas que están ahora ocupadas por terrenos agrícolas y son aledañas a varios polígonos industriales. Como se recordará, durante la dana estos barrancos inundaron ampliamente el polígono del Oliveral en Riba-roja de Túria, los posteriores en Quart de Poblet, incluido el centro comercial Bonaire y finalmente los cascos urbanos de Aldaia y Alaquàs. También debe resolverse el problema de las sobreelevaciones aguas arriba que causa el cruce del Pozalet con la Ronda del Puerto de València, facilitando el drenaje para disminuir así la afección sobre el Oliveral. En la actualidad existe un proyecto que desvía parte de los caudales por una conducción soterrada que atraviesa el polígono al norte para posteriormente continuar en superficie mediante una vía verde hasta el nuevo cauce del Túria. Con un presupuesto estimado de unos 90 millones de euros, ya ha superado la fase de consulta pública, con importantes alegaciones de València.