Ola de calor africana

Dormir, misión imposible: las mínimas no bajan de 27 grados en varios municipios

La Comunitat Valenciana se enfrenta a los peores días de la ola de calor con aire africano

Los termómetros podrían superar los 28 grados esta noche del lunes al martes

Calor en el centro de València con hasta 38 grados este lunes.

Calor en el centro de València con hasta 38 grados este lunes. / JM López

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La última noche en la Comunitat Valenciana ha sido asfixiante, costaba dormir. Y es que la autonomía ha visto como las mínimas no han bajado de los 20 grados en ninguna de sus comarcas y, en algunas de ellas, se han superado los 27 grados. Es lo que ha ocurrido en Almassora, que ha registrado su noche más cálida "desde que hay registros en la ciudad" según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los registros de las mínimas han destacado en varios puntos, además del ya mencionado. En València ciudad, el mercurio no ha bajado de los 26,5 grados, por ejemplo. Otros de los datos a destacar son los siguientes:

  • Miramar: 26.2
  • València (UPV): 25.6
  • Torreblanca: 25.4
  • Pego: 25.2
  • Aeropuerto de València: 25.2
  • Zarra: 25.1
  • Novelda: 24.8
  • Llíria: 24.2
  • Sagunt: 23.7
  • Morella: 23.6
  • Castellfort: 23.5
  • Xàtiva: 22.5
  • Alicante/Alacant: 22.2

Sin embargo, las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) dejan registros con mínimas superiores a los 28 grados en los barrios de Benimaclet o Ciutat Vella en València; y en municipios como les Useres (28,2) o Betxí (28,4), entre otros.

Las mínimas tan elevadas han provocado que el termómetro alcance a primera hora de este lunes registros más habituales al mediodía, como los 31 grados que había en Almassora a las nueve de la mañana.

Otra noche asfixiante

La ola de calor, provocada por una masa de aire africano, convertirá al lunes y martes en los días más calurosos de todo el verano; también por las noches. Esta madrugada se esperan registros iguales o, incluso, superiores a los de la de ayer. En hasta cuatro municipios, se esperan que las mínimas superen los 28 grados -vivirán una noche tórrido- según los datos recogidos en el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanidad. Se trata de Olocau, Chulilla, Chiva y Villalonga.

No serán los únicos porque la mayoría de localidades valencianas superarán los 25 grados esta madrugada, a excepción de algunas zonas de la costa y del Racó d'Ademús. Así que, un día más, será complicado dormir plácidamente; el calor y el sudor serán los compañeros de cama esta noche.

Previsión de mínimas para la madrugada del 11 al 12 de agosto.

Previsión de mínimas para la madrugada del 11 al 12 de agosto. / Conselleria de Sanidad

Ola de calor mínimo hasta el viernes

Después de una semana abrasando la Península Ibérica, la ola de calor llega con fuerza a la Comunitat Valenciana. Las previsiones indican que se podrían superar los 40 grados hoy y mañana, los dos días en los que el episodio tórrido será más intenso y, también, los más calurosos del verano. El calor durará en principio hasta el viernes, según las previsiones de la Aemet, aunque no hay "un final claro para este episodio".

Ante estos días de tanto calor, Sanidad recomienda beber abundante agua, evitar el sol en las horas de más intensidad y llamar al 112 ante un posible golpe de calor. Cabe recordar que, a finales de junio y principios de julio, tres personas fallecieron por un golpe de calor.

