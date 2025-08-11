Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes

Una masa de aire africano amenaza la Comunitat Valenciana y dispara las probabilidades de abrasar de norte a sur los 542 municipios de la autonomía. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes podría ser el día más caluroso de todo el verano, superando incluso las tórridas jornadas de la ola de calor de finales de junio. Es lo habitual porque el mes de la canícula, el de más calor de todo el año, se sitúa entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Cabe recordar que el 11 de agosto de hace dos años se marcó el registro récord de temperaturas máximas en València, aupadas por el poniente hasta los 46,8 grados.

La ola de calor se extenderá como mínimo hasta el viernes; hasta entonces las temperaturas extremas serán persistentes. Sin embargo, la propia Aemet no atisba un "final claro de este episodio". Lo que está claro es que hoy y mañana serán el pico de esta ola de calor tórrida, que prevé registros por encima de los 40 grados.

Alerta máxima por calor

Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha establecido un aviso de nivel de riesgo para la salud por altas temperaturas para este 11 de agosto. En concreto, son 76 los municipios los que están en "riesgo alto" y rojo por calor.

Playas a reventar para combatir la ola de calor / JM López

Este es el reparto por comarcas de estos municipios que se abrasarán de calor este lunes

Camp de Túria : Benaguasil i Vilamarxant

: Benaguasil i Vilamarxant El Comtat : L'Alqueria d'Asnar

: L'Alqueria d'Asnar Els Ports : Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rei, Palanques, Todolella, Villores, Zorita del Maestrat

: Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rei, Palanques, Todolella, Villores, Zorita del Maestrat L'Alt Maestrat : Benassal, Catí, La Torre d'En Besora, Vilar de Canes

: Benassal, Catí, La Torre d'En Besora, Vilar de Canes La Hoya de Buñol : Macastre

: Macastre La Marina Alta : Pego

: Pego La Ribera Alta : Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, La Pobla Llarga, Rafelguarf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Vilanova de Castelló, L'Énova

: Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, La Pobla Llarga, Rafelguarf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Vilanova de Castelló, L'Énova La Ribera Baixa : Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Polinyà de Xúquer, Sollana

: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Polinyà de Xúquer, Sollana La Safor : Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Castellonet de la Conquesta, La Font d'en Carròs, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Pules, Potries, Rafelcorcer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Villalonga

: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Castellonet de la Conquesta, La Font d'en Carròs, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Pules, Potries, Rafelcorcer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Villalonga La Serrania: Pedralba

Otros 80 municipios están en riesgo medio. La situación no es tan alarmante, pero se debe seguir con las recomendaciones para prevenir posibles golpes de calor.

Sin poder dormir

Además, la Conselleria de Sanidad alerta de los cuatro municipios en los que será prácticamente imposible dormir esta noche porque las mínimas no bajarán de los 28 grados, lo que se considera una noche tórrida. Son cuatro en cuatro comarcas distintas:

Olocau , en el Camp de Túria

, en el Camp de Túria Chiva , en la Hoya de Buñol

, en la Hoya de Buñol Villalonga , en la Safor

, en la Safor Y Chulilla, en la Serrania

Será la segunda noche en la que dormir se ha convertido en misión casi imposible. La última noche en la Comunitat Valenciana ha sido asfixiante, costaba dormir. Y es que la autonomía ha visto como las mínimas no han bajado de los 20 grados en ninguna de sus comarcas y, en algunas de ellas, se han superado los 27 grados. Es lo que ha ocurrido en Almassora, que ha registrado su noche más cálida "desde que hay registros en la ciudad" según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Riesgo extremo de incendios forestales

Esta situación de alerta roja eleva también el riesgo a sufrir incendios forestales; el caso de Las Médulas es un ejemplo de lo que podría desencadenarse en la Comunitat Valenciana. El incendio más grave de este verano es el que tuvo lugar en Ibi, que afectó a la Font Roja, y que consumió 185 hectáreas. El de Vall d'Ebo, en 2022, arrasó con 1.250 hectáreas, por comparar.

En este sentido, la Generalitat Valenciana ha elevado el nivel de preemergencia a extremo por riesgo de incendios forestales y ha informado a todas las agencias, organismos y ayuntamientos para que tomen las medidas preventivas.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha recordado a la ciudadanía “la obligatoriedad de cumplir con las normativas sobre el uso del fuego y, sobre todo, extremar las precauciones en estos días tan complejos”.