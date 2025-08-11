PSPV y Compromís cargan contra el PP por justificar con el Botànic sus recortes a las políticas de empleo

PSPV y Compromís, los socios del anterior Consell, han cargado esta mañana contra el Consell del PP por señalarles respecto a las políticas de empleo. "¿Nos puede explicar el director general de Labora a qué ha venido a la Generalitat?", se preguntaba Rocío Briones, exdirectora general de Empleo y actual senadora del PSOE. "Porque lleva desde 2023 poniendo excusas para no hacer las políticas para jóvenes, mujeres, parados de larga duración que hacíamos antes. En 2024 no hubo EXPLUS (subvenciones de empleo para la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años por entidades locales). No había presupuesto. En 2025 solo para algunos municipios. En qué quedamos. Mienten como siempre y como en todo".

Compromís, por su parte, ha criticado duramente la decisión del gobierno del PP de limitar las subvenciones para la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años solo a los municipios con menos de 1.000 habitantes, excluyendo a 51 respecto al año anterior. Además, el programa para menores de 30 años se restringe este año exclusivamente a las mancomunidades, una medida que, según la formación, refleja la desidia del gobierno de Carlos Mazón con el fomento del empleo estable y las necesidades reales de los municipios valencianos.

Ambos partidos han reaccionado así tras la noticia publicada por Levante-EMV que informa de que las ayudas excluyen a los municipios de más de mil vecinos, algo de lo que el actual Consell culpa al Botànic. Compromís recuerda que estos últimos recortes se añaden a la tónica general del Consell del PP, que viene denunciando su diputada y portavoz de Empleo, Mònica Àlvaro, desde el inicio de legislatura, que están suponiendo una reducción drástica de las inversiones en políticas de fomento del trabajo.

"En lugar de potenciar el empleo y retener el talento en nuestros pueblos, el Consell del PP está acelerando la despoblación con estas políticas. Limitar y excluir a gran parte de los municipios de las ayudas deja a los ayuntamientos sin recursos para contratar personal y ofrecer servicios básicos", señalan.

Para Compromís que "a los dos años de legislatura el gobierno del PP apele a la gestión del Botànic, para justificar sus recortes es un insulto a la ciudadanía". Desde la coalición se denuncia la "hipocresía de la derecha regalando centenares de millones de euros a las grandes fortunas quitándoles impuestos, para después decir que no tienen fondos para impulsar oportunidades reales y estables con planes de fomento del empleo". "Encima tienen la desfachatez de quejarse de que el gobierno anterior sí que invirtió lo que tocaba en los municipios que más lo necesitan", concluyen.