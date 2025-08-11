El recorte en planes de emergencia impacta en municipios afectados por la dana

En tres días, en las Corts se llegan a debatir y votar más de 4.000 enmiendas sobre los Presupuestos de la Generalitat. Propuestas de subida y bajada de dinero que sirven de arma de negociación y reproche entre los diferentes grupos parlamentarios, unas cuantías que, de salir adelante, acaban saltando en su momento a ese espacio de textos initeligibles que es el DOGV y que, al final, aterrizan sobre la realidad física. Y es así cómo el aleteo de una de las tantas modificaciones aprobadas por PP y Vox en mayo ha acabado provocando en agosto un dolor de cabeza a municipios afectados por la dana que quieren revisar sus planes de emergencia.

El texto del Diari Oficial de la Generalitat muestra negro sobre blanco el recorte ejecutado en sede parlamentaria. De los 2,3 millones que estaban previsto inicialmente en las cuentas del Consell para la partida de "ayudas a la elaboración de planes de emergencia en los municipios de la Comunitat Valenciana" se quedó en medio millón de euros, es decir, algo menos de una cuarta parte de lo que había y una mengua en términos absolutos de 1,8 millones que han notado los ayuntamientos a la hora de pedir estas ayudas.

Es el caso de consistorios del interior de la provincia de Valencia como Pedralba, Villar del Arzobispo o Gestalgar que sufrieron en sus términos municipales los daños del desborde de barrancos y del río Turia el 29 de octubre. Las ayudas planteadas por la Conselleria de Emergencias cubren hasta 2.500 euros en el caso de los dos primeros por tener una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes mientras que en el segundo la subvención máxima sería de 1.500 euros cuando la revisión, actualización e implantación de los planes tiene un coste de unos 5.000 euros más IVA.

"Es un sobreesfuerzo"

Esta diferencia supone un esfuerzo financiero para estas localidades cuyas arcas públicas no suelen ser muy grandes. "Nos sorprende el recorte por el momento, cuando tenemos que afrontar la reconstrucción, los daños y es más necesario revisar estos planes", traslada el alcalde de Pedralba, Andoni León. El munícipe asegura que su consistorio tratará de sacar "de donde sea" el dinero, aunque califica de "injustificable" que no se pueda cubrir todo el coste con la ayuda de la Generalitat que es, según las competencias, "la responsable de las emergencias" y pedirán a la Diputación de Valencia que ayude a cubrir esa diferencia.

Debate en la Comisión de Hacienda sobre las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2025, en mayo. / José Cuéllar/Corts

Misma queja que la que traslada la alcaldesa de Villar del Arzobispo, MªÁngeles Beaus, una localidad con daños en 50 kilómetros de caminos rurales, que apunta a ese "sobreesfuerzo" en actualizar unos planes que se han "demostrado importantes" a lo que añadir, además, formación para los responsables locales. Todo ello, como recuerda el munícipe de Gestalgar, Raul Pardós, en un momento de gran carga de trabajo administrativo en ayuntamientos, con diferentes frentes abiertos donde además de los trabajos ordinarios se encuentran los de la recuperación tras los daños de la dana.

La crítica al recorte llega hasta las Corts. "La enmienda nos demuestra que el Partido Popular vive de manera permanente en el Ventorro, su compromiso con la prevención en las emergencias es nulo, de nada sirve ampliar la gama de colores de los avisos si después se recortan dos millones para que los municipios puedan revisar sus planes de emergencia", critica la diputada del PSPV, Alicia Andújar, que recuerda que su partido (igual que Compromís) votó en contra de dicha enmienda que salió con el respaldo de PP y Vox.