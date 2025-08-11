Salomé Pradas reaparece para irse de vacaciones

La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa judicial por la gestión de la dana, reapareció recientemente en sus redes sociales para anunciar que se va de vacaciones.

Lo hizo posteando un selfie desde su bufete de abogados anunciando su vuelta en septiembre "con las pilas recargadas" y "nuevos proyectos" para seguir atendiendo a los clientes de su despacho.

Pradas declaró este mes de abril frente a la jueza que investiga las presuntas negligencias cometidas el 29 de octubre, día en que murieron 228 personas, y está imputada en la causa desde este mes de junio. Sin embargo, su post en redes deja entrever que pretende compaginar la imputación con su trabajo de abogada defendiendo a clientes.