La UPV culmina una temporada histórica en Fórmula Student: campeones de Austria, Michigan y subcampeones en Barcelona

El equipo de Fórmula Student de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha concluido una temporada histórica al proclamarse campeones en las competiciones de Austria y Michigan (EE UU), sumando este resultado al subcampeonatos en la competición de Barcelona en la categoría de vehículos de combustión.

Fórmula Student es la mayor competición universitaria de ingeniería del mundo, en la que equipos de estudiantes diseñan, construyen y ponen a prueba monoplazas de alto rendimiento frente a universidades de diferentes países.

Equipo de Formula Student de la UPV, en el circuito de Barcelona. / Levante-EMV

En esta edición celebrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya han competido 60 equipos procedentes de 14 países, entre ellos 26 universidades españolas de 12 comunidades autónomas. Esta temporada histórica "ayuda a consolidar el proyecto “Generación Espontánea”, que cada año impulsa a jóvenes talentos de la UPV hacia la excelencia técnica y la innovación", explica la UPV.

Esto resultados se suman a las victorias obtenidas este mismo año en Austria (julio) y en Michigan (mayo). Fórmula Student, considerada la mayor competición universitaria de ingeniería del mundo, pone a prueba la capacidad de los estudiantes para diseñar, construir y competir con monoplazas de altas prestaciones en un entorno altamente exigente.

Formula Student UPV

FSUPV es un proyecto formado por 30 estudiantes de distintas escuelas, a los que les une la pasión de afrontar nuevos retos. El objetivo es el diseño y fabricación de un vehículo de competición tipo Formula 1. La competición se centra no solo en la velocidad, sino también en la innovación, la eficiencia y la gestión del proyecto. Los equipos deben presentar informes técnicos detallados y realizar presentaciones ante un panel de jueces para explicar y justificar sus diseños.

Generación Espontánea

Generación Espontánea es el programa lanzadera de la Universitat Politècnica de València que nació en el año 2014 y permite al estudiantado competir por todo el mundo y plantearse retos creativos y de innovación mientras se forma en competencias transversales. "Es un programa referente y pionero en el ámbito universitario. Se ha consolidado entre el estudiantado como la mejor opción para “aprender haciendo” durante su tiempo en la UPV", explica la universidad.

“Desde la UPV estamos profundamente orgullosos del equipo de Fórmula Student y del proyecto ‘Generación Espontánea’. Cada edición renace en nuestra universidad un grupo de estudiantes con una fuerza renovada, motivación y pasión por la innovación. Los éxitos en Barcelona, junto con las victorias en Austria y Michigan, no son solo un reconocimiento a su talento, sino también una muestra de que nuestra comunidad universitaria sabe reinventarse y brillar en los grandes escenarios”, afirmó el rector de la UPV, Jose Capilla.

“El modelo ‘Generación Espontánea’ es un claro reflejo del espíritu emprendedor de nuestra universidad: cada año surge un nuevo equipo, con nuevos retos, nuevas ideas y el mismo deseo claro de superación. Ver cómo estos jóvenes alcanzan el éxito y conquistan pruebas internacionales es, sin duda, una de las mayores satisfacciones que podemos tener desde el ámbito académico”, añadió.