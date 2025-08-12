Cientos de personas claman contra el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza

La noche del domingo el ejército Israelí mató al periodista palestino Anas al Shariff y a otros cinco reporteros de Al Jazeera. Anas, de 28 años, era uno de los periodistas sobre el terreno más prestigiosos de la cadena, y también los ojos que retransmitían al mundo las atrocidades cometidas en la Franja.

Además de Al Shariff, el ejército israelí asesinó al corresponsal Mohammed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Nufal y Moamen Aliwa, y el periodista Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat. En total, Israel ha matado a 238 periodistas desde que empezó la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, más que en las dos Guerras Mundiales, la Guerra de Vietnam, Corea y las dos guerras yugoslavas juntas. Nunca antes, en ningún conflicto bélico, se han asesinado tantos periodistas.

Bajo esta premisa, casi una decena de entidades propalestina se han concentrado en la plaza del ayuntamiento con el lema "La verdad no se mata: fin al genocidio y no a la ocupación de Gaza". Los manifestantes pidieron un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria para que acabe la hambruna y, sobre todo, que cesen los asesinatos de profesionales de la información por parte del ejército de Israel.

València se moviliza contra el asesinato de periodistas y el genocidio en Gaza / Germán Caballero

Cabe recordar que desde el inicio de la ofensiva el ejército israelí ha vetado la entrada de periodistas a la Franja de Gaza, lo que ha convertido a los reporteros palestinos en los únicos que han podido informar del conflicto desde el terreno. Muchos de ellos se han dejado la vida en ello. El propio gobierno israelí ha reconocido el asesinato de Anas y muchos otros reporteros bajo la premisa de pertenecer a la organización terrorista Hamás.

Por otro lado, las organizaciones han reclamado al Gobierno de España que cese el comercio de armas y las relaciones institucionales con Israel y a la Unión Europea (UE) que condene los ataques y "garantice la protección internacional y justicia para los periodistas en Gaza". Por último, reclaman a la comunidad internacional "que denuncie y actúe para detener los bombardeos mortales contra civiles y periodistas".