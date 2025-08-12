La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas

El cauce del barranco del Poyo se reduce significativamente aguas abajo de Picanya. Por eso, hace unos años y en previsión de riadas, el Gobierno proyectó una vía verde que conectaba el barranco con el nuevo cauce del río Turia, cuyo punto de arranque eran precisamente las localidades de Paiporta y Picanya.

Sin embargo, la dana demostró que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se habían quedado muy cortos en sus estimaciones. El objetivo de las obras era encauzar el barranco del Poyo entre Picanya y la Pista de Silla para proteger a las poblaciones de posibles barrancadas, pero la del 29 de octubre habría desbordado, con mucho, este proyecto. Así, el Gobierno ha hecho borrón y cuenta nueva para aprobar un plan todavía más ambicioso para "disminuir significativamente la peligrosidad y el riesgo en las poblaciones más afectadas de l'Horta Sud".

Para hacerse una idea, los estudios previos de la vía verde contemplaban un rango de caudales de entre 550 m3/s hasta 1.200. La tarde del 29 de octubre se llegaron a registrar en la zona 2.500 m3/s. Así, la dana ha obligado a repensar toda la obra, sobre todo para no comprometer el cauce del Turia en futuras barrancadas.

Barranco del Poyo en el casco urbano de Picanya. / Germán Caballero

Cauces urbanos

El punto más crítico de las obras es la adecuación del cauce a su paso por los núcleos urbanos. En Picanya, el Ministerio asegura que es de vital importancia que se adecúe para evitar daños como los que se produjeron en la dana en las viviendas más próximas al cauce.

En Paiporta, el proyecto consistirá en adecuar y mejorar la capacidad del cauce desde el puente de los Navarros hasta la salida del casco urbano para reducir los desbordamientos que se puedan producir en la zona del polideportivo y en la piscina municipal.

El actual encauzamiento del barranco del Poyo entre Paiporta y la Albufera tiene una capacidad de menos de 800 m3/s y fue construído por la CHJ entre 2003 y 2006. Sin embargo, en este ya se producen desbordamientos en muchos tramos, lo que obliga a ensancharlo mucho más de lo que se pensaba.

El problema al que se enfrenta ahora la administración es las dificultades para ampliar mucho más el cauce en los núcleos urbanos por la proximidad de las casas. Sin embargo, asegura que se ampliará todo lo posible para reducir el riesgo en localidades como Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Catarroja, Massanassa y Albal. El foco está puesto ahora en una sección entre el cruce de la CV-400 y la CV-405 "cuyo funcionamiento hidráulico puede mejorarse", explican.

Barranco del Poyo en Picanya. / Miguel Ángel Montesinos

Seis proyectos en total

Este es solo uno de los seis proyectos de infraestructuras hidráulicas en los que trabajan las dos administraciones. Cuatro de ellos son para evitar inundaciones en el barranco del Poyo, uno en la Saleta y otro en el cauce del río Magro. Todos estos proyectos están ahora mismo en fase de alegaciones, y desde la CHJ inciden en que analizarán las que lleguen para tratar de incorporarlas.

Pese a ello remarcan que se han mantenido «multitud de reuniones con ayuntamientos, asociaciones empresariales y colectivos ambientalistas, entre otros, para poder integrar las propuestas en la versión consolidada del plan». La licitación de los proyectos, hasta seis incluyendo el Magro, está prevista para este año 2025 con el pliego del contrato ya redactado. Los trabajos de emergencia cuentan con un presupuesto de cerca de 220 millones de euros para la reparación de infraestructuras e intervenciones en barrancos y ríos.

Para la adaptación y diseño de nuevas obras hidráulicas que permitan reducir el riesgo de desbordamientos se ha definido un cronograma con un plazo de finalización en 2030. La inversión del Miteco se ha estimado, de forma preliminar, en 768 millones para las medidas de recuperación y en otros 530 millones para las de prevención y protección.

Estado del barranco del Poyo en Picanya. / Miguel Ángel Montesinos

Restauración de cauces dañados

Mientras tanto, la CHJ terminó este lunes la restauración de los cauces dañados por la dana en el tramo bajo del río Júcar. Las intervenciones se ejecutaron en los términos municipales de Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Riola, Fortaleny, Sueca y Cullera, que fueron las localidades más afectadas duarante el 29 de octubre por la crecida del río Júcar que asumió el ingente caudal que venía del Magro.

Según informa la Confederación Hidrográfica del Júcar, se han realizado alrededor de una treintena de actuaciones centradas, principalemente, en la protección de los núcleos urbanos. Se ha conseguido "restaurar y recuperar la plena funcionalidad de los cauces y restituir el tererno perdido por los municipios en favor del río".

Proteger l'Horta Sud

Esta es una de las obras más importantes, no solo porque el barranco fluye por dos poblaciones de gran tamaño, sino por todo lo que hay alreedor: el ferrocarril de la Generalitat Valenciana (FGV), la red de acequias, las conducciones de agua potable o el cruce de la Pista de Silla, una de las arterias de entrada a Valencia y donde perdieron la vida muchas personas cuando volvían de trabajar la tarde de la dana.

Adicionalmente se baraja también otra zona de laminación lateral en la margen derecha de la rambla del Poyo aguas abajo de Paiporta, justo antes de la entrada de los flujos desbordados a los cascos urbanos de Catarroja, Massanassa, Alfafar y Albal. La experiencia de la dana ha llevado a la CHJ a tener que adaptar algunos proyectos a estas «inundaciones de nueva generación». Es el caso de la vía verde que iba a conectar el barranco del Poyo con el Túria, situándose su punto de arranque entre las localidades de Picanya y Paiporta.

El objetivo era derivar el exceso de agua al nuevo cauce, pero las magnitudes del 29-O obligan a reformular las previsiones iniciales. Los estudios previos contemplaban un rango de caudales desde 550 m3/sg hasta los 1.200 m3/sg, ampliamente superados aquel aciago martes por las precipitaciones de récord caídas en las cabeceras. «Es aconsejable estudiar una solución que sea compatible con los caudales que circulan por el río Túria, no incremente significativamente el riesgo actual en su margen izquierda y reduzca la peligrosidad y el riesgo en l’Horta Sud», se advierte. Todo ello con condicionantes importantes por infraestructuras como el trazado de Ferrocarrils de la Generalitat, la red de acequias, las conducciones de agua potable, el cruce de la V-30 y su conexión con el cauce.