La Comunitat Valenciana esquiva la sequía con las reservas hídricas a más del 50%

Una buena noticia para las reservas hídricas de la Comunitat Valenciana. Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acumulan más agua que hace 12 meses. Los datos facilitados por la confederación confirman que las precipitaciones registradas en el territorio durante los meses de otoño e invierno han permitido almacenar la suficiente agua como para que la Comunitat Valenciana pueda estar esquivando la prealerta por sequía como la que se vivió durante el verano de 2024. Concretamente, los embalses de la cuenca están al 55,26% de su capacidad. El volumen de agua embalsada asciende a 1.563, 81 hm³, un 10% más que el registrado hace justo un año. Desde junio se han consumido 192,08 hm³.

Una "cifra estupenda" para el verano

Los niveles de reservas de los embalses son óptimos para el momento actual del año. "Estamos con un porcentaje de agua por encima del 50%, una cifra estupenda para las fechas en las que estamos, que coinciden con la campaña de riegos", comenta Manuel Torán, director técnico de la CHJ. Se consumen "alrededor de 30 hm³ semanales, es decir, alrededor de 12.000 piscinas olímpicas a la semana. Es cierto que es un consumo importante, pero es el habitual para esta época del año", añade.

El quinto mejor año de la historia

El aumento de las precipitaciones durante los meses previos ha permitido que los embalses de la cuenca resistan con holgura la demanda de agua durante el periodo estival y, aunque todavía no ha acabado la temporada, lo cierto es que los técnicos prevén que las cifras de agua almacenada en los pantanos de la cuenca este verano podrían convertirse en las mejores cifras de los últimos 35 años. Las lluvias caídas en la Comunitat Valenciana desde el pasado octubre han ayudado, tal como confirman los acumulados y las diferencias registradas durante los últimos 12 meses en algunos puntos de la geografía valenciana. El caso más notable es el de la Marina Alta, donde respecto al año hidrológico anterior ha llovido 6 veces más. Ha pasado de registrar 144,4 litros por metro cuadrado a 857,55. Y la situación de "emergencia" ha desaparecido. Otro caso significativo es el de la Sénia con un volumen de precipitación casi cuatro veces mayor que un año antes. O también el Palància, con 497,9 l/m2, cerca de 300 litros más que en 2023-2024.

La situación general de los embalses es buena

De norte a sur las reservas hídricas cambian, pese a que en líneas generales todos los indicadores mejoran respecto a 2024. Entonces, la situación era preocupante. En el Palància, la Sénia y la Marina Alta estaban bajo emergencia por sequía, en prealerta el Millars, Serpis y Vinalopó, y en alerta, la Marina Baixa. Ahora los del norte están bien, al igual que los del Júcar y Turia. Sin embargo, "el Vinalopó y el Serpis continúan en situación de prealerta por escasez de agua y la Marina Baixa sigue en alerta. Tenemos un porcentaje de agua embalsada muy bajo en ambos casos y eso nos obliga a ser muy prudentes en el consumo", señala Torán.

La Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a tener operativa la toma de riego de la presa de Forata / L-EMV

En detalle, los grandes embalses del Júcar han sumado notables reservas. Alarcón, el más grande de la Confederación, está al 64,94% de su capacidad (1.118 hm³), con 65,12 hm³ más que hace doce meses. También destacan el de Contreras con un aumento de las reservas del 16% (58,95 hm³); Forata, que ha pasado de almacenar de 6,81 hm³ el 5 de agosto de 2024 a 24,34 esta semana; Benagéber, de 85,13 a 133,43 hm³; en Arenós han crecido de 16,90 a 55,37 hm³ y Sichar de 15,28 a 36,02.

Ulldecona y María Cristina

Además, se ha dado el caso de algunos embalses estaban totalmente secos y se han llenado con las lluvias. Los casos más drásticos han sido el pantano de Ulldecona, en el Sistema de la Sénia, tenía 0,03 hm³ y hoy en día tiene 8,94 hm³ (81,29%), y el de María Cristina, en el Millars, disponía de una reservas de 0,33 hm³ y ha pasado a tener 8,71 hm³ (47,2%).

El consumo urbano e industrial representa un 20% del total

Con el verano el consumo de agua aumenta y se refleja en los balances sobre las reservas de los embalses de la CHJ. Esta semana se han vaciado 29,02 hm³, que responde a un uso diverso. Por un lado, las personas o la industria, y por el otro, las actividades del sector primario. Y como explica Manuel Torán, "el consumo urbano e industrial supone un 20% del total de la Demarcación, mientras que el consumo agrícola y ganadero utiliza el resto".

El calor asfixia en València / JM López

No obstante, los episodios de altas temperaturas también guardan una estrecha relación con el agua que se utiliza. A más calor, más evaporación y, por tanto, mayor sequedad. De modo que el consumo agrícola crece. "El calor puede obligar a hacer riegos de apoyo en épocas en las que nunca se había regado con anterioridad. Si el episodio de calor continuado va acompañado con una persistente sequía, el consumo crece todavía más en el campo", indica.