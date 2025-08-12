Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda

Un ciudadano islandés de 43 años permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elda tras sufrir un grave golpe de calor en la madrugada de este martes en Novelda, según ha podido saber este diario.

El hombre fue encontrado sobre la 1:00 de la madrugada en la plaza de Santa María Magdalena. Efectivos del SAMU acudieron al lugar y, tras comprobar que presentaba una temperatura superior a los 42 grados, lo estabilizaron y trasladaron de urgencia al centro hospitalario, donde ha ingresado en estado crítico. En el lugar también se personaron efectivos de la Policía Local de Novelda.

Cabe recordar que, según los datos que han trascendido públicamente, en lo que va de verano se han registrado en la provincia de Alicante dos fallecimientos por golpe de calor, un hombre y una mujer, ambos de 53 años.

La Conselleria de Sanidad había activado este lunes la alerta amarilla en la provincia de Alicante ante la persistente ola de calor que afecta a gran parte del país desde finales de la semana pasada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la jornada se registraron temperaturas máximas de hasta 36 grados en el litoral sur de Alicante, con valores que llegaron cerca de los 40 grados en zonas del interior.