La izquierda valenciana en el verano del ‘shock’

En una vida anterior, antes de que la dana arrasara l’Horta Sud destrozando a 228 familias y poniendo patas arriba la política valenciana, la izquierda autóctona atravesaba una profunda atonía. Un año después del cambio de gobierno, en octubre de 2024, Mazón avanzaba pletórico de confianza y sin Vox en el Consell hacia un 2027 donde las encuestas comenzaban a dibujar una mayoría absoluta.

El domingo 27 de octubre, darrer diumenge d’octubre, la fiesta nacionalista por antonomasia, la izquierda plurinacional hacía terapia, en shock por el caso de presunto abuso de Íñigo Errejón. «Hemos aprendido, dolorosamente, que las actitudes machistas no estaban tan lejos», afirmaba compungido Joan Baldoví, en un àplec del Puig deslucido, a cubierto, porque Aemet daba lluvias. La muixeranga sonaba ese día a marcha fúnebre.

Dos días después, todo cambió. La izquierda pasó a la ofensiva, con Mazón contra las cuerdas. Sin embargo, desde hace semanas, socialistas y valencianas no dejan de encadenar adversidades que les han sumido, de nuevo, en un estado de sobresalto tras tanto shock.

El último episodio, sin duda, ha sido el más duro. El caso Ángel ha golpeado a la simbólica presidencia del partido. Las informaciones sobre su currículum, un 29 de julio, dejaron al partido durante horas en silencio, sin capacidad de reacción (salvo una rueda de prensa convocada con antelación del portavoz del PSPV, Jordi Mayor). Además, la baja programada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que tenía pendiente una intervención en las cuerdas vocales, ha dejado al partido literalmente sin su voz más afilada en estos momentos.

Detenciones y registros

Antes que esto, la izquierda lleva semanas afrontando eventualidades que le están impidiendo mantener la iniciativa. El 15 de abril los socialistas ya tuvieron un pequeño “curriculumgate” que afectó precisamente a la delegada. Alguien por error dentro del PSOE convirtió a la nueva número 4 del partido en licenciada en Filología Hispánica dentro de la web del partido, cuando ella siempre ha referido “estudios” tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno como en la web de la Delegación. El “error” fue aprovechado como munición, y de nuevo se hizo explotar un día simbólico, precisamente en el que Bernabé presentaba su candidatura a la alcaldía de Valencia por el PSPV.

Los últimos meses han sido los peores. El 10 de junio comenzaba un tórrido verano para los socialistas con el registro de la casa en València del exministro valenciano José Luis Ábalos por parte de la Guardia Civil, dentro de las investigaciones del caso Koldo. Se llevaron varios discos y memorias, cuyo contenido aún no ha trascendido, otro elemento de inquietud.

Compromís rompe sus costuras

Las cosas no han ido mucho mejor para Compromís. Días después, el 23 de junio, se formalizaba la ruptura de la coalición en el Congreso de los Diputados, donde la representante de Més (antiguo Bloc), Àgueda Micó, se ha marchado al grupo mixto, mientras Alberto Ibáñez, de Iniciativa (el partido que lideraba Mónica Oltra), se ha quedado con Sumar. Un mes después votaban en sentido opuesto por las entregas a cuenta de la financiación autonómica. El movimiento tiene consecuencias inciertas y se solapa con las complejas perspectivas de futuro dentro de la coalición.

Revuelo en Ferraz

En las últimas semanas, los varapalos se han concatenado para los socialistas. La entrada en prisión de Santos Cerdán, número tres del partido como secretario de Organización, paralizó al PSOE en toda España. Del comité federal que se celebró el 5 de julio salió protagonismo valenciano, con la ascensión de la exconsellera Rebeca Torró como nueva secretaria de Organización. Ni siquiera ese día pudo cambiar el paso el PSOE, con la salida de Francisco Salazar entre acusaciones de comportamientos inadecuados.

La sucesión de imprevistos ha impedido a los socialistas incluso aprovechar hitos como el aniversario de los nueve meses de la dana: ese día estalló el caso de José María Ángel, que ha mediatizado la política valenciana durante las dos últimas semanas.

O también el último auto de la jueza contra el informe de la Guardia Civil, en el que la magistrada golpeaba la línea de flotación del argumentario de la Generalitat. El ruido sobre el futuro de Mazón, de hecho, ha quedado difuminado por los escándalos que han puesto contra las cuerdas a los socialistas, como se vio en el congreso nacional del PP, que coincidió con el comité federal tras el encarcelamiento de Cerdán.

Otoño caliente

Así llega la izquierda al parón estival, con la perspectiva de un otoño clave para tratar de situar de nuevo los focos sobre Mazón, con las medidas que debería presentar el Gobierno sobre corrupción o temas sociales, la previsible comparecencia del president en la comisión de investigación en el Congreso que comenzará en septiembre o el octubre caliente con el día 9 y el aniversario de la dana.