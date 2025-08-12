Las Médulas, Mazón, Mañueco y el lío de José Muñoz

El incendio que calcina Las Médulas y que ha pillado de vacaciones en Cádiz al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrasado cualquier puente de entendimiento entre el PP y el PSOE. La última de las polémicas la ha protagonizado el Síndic del PSPV en las Corts, Jose Muñoz, al que ha tenido que corregir el popular Juanfran Pérez Llorca por el último de sus comentarios en la red social X.

El socialista ha publicado una fotografía del president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a los presidentes de la Xunta y Castilla y León, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco. Muñoz comentaba la foto haciendo hincapié en la dejación de funciones de Mañueco en un momento tan dramático para su comunidad y hacía un paralelismo con Mazón y el Ventorro: "No falla. Siempre que hay un Presidente autonómico haciendo dejación de funciones, siempre, aparece Mazón. El rey del Ventorro, un ejemplo a seguir para el PP".

De forma casi inmediata, Pérez Llorca ha arremedito contra el Síndic del PSPV recriminándole por haber usado una foto antigua, del año pasado, como si fuera actual. "En la larga tradición del PSPV de inventarse títulos, licenciaturas o directamente imágenes; hoy José Muñoz utiliza una foto del año pasado haciéndola pasar por actual. Una foto que ha tenido que borrar hasta el PSOE nacional".