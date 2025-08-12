Casi 30 municipios valencianos siguen hoy en alerta máxima por calor

La Conselleria de Sanidad ha decretado hoy un nivel de riesgo alto para la salud por altas temperaturas en 28 municipios de las comarcas la Ribera Alta, en la provincia de Valencia, y de Els ports y l'Alt Maestrat, en Castellón.

En la comarca valenciana de la Ribera Alta, las localidades con riesgo alto por calor hoy, martes 12 de agosto, son Alberic, Alcàntera de Xúquer, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Cotes, Càrcer, Gavarda, Manuel, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joaqnet, Senyera, Sumacàrcer, Castelló y l'Énova.

Las localidades en Castellón

Los municipios más afectados por el calor hoy en Els Ports son Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores y Zorita del Maestrazgo; y en l'Alt Maestrat son la Torre d'En Besora y Vilar de Canes.

Además, la Conselleria de Sanidad avisa de que también hoy ha riesgo medio para la salud por altas temperaturas en 61 localidades de doce comarcas de la Comunitat Valenciana. Los municipios afectados están ubicados en el Baix Maestrat, el Baix Segura, el Camp de Túria, el Comtat, Els Ports, l'Alt Maestrat, la Hoya de Buñol, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor.

Asimismo, desde Sanidad advierten de que el calor extremo perjudica seriamente la salud, especialmente en las personas más vulnerables, como niños y ancianos, así como personas con dolencias crónicas. Ante la ola de calor se recomienda beber abundante agua, evitar el sol en las horas de más intensidad y ante un posible golpe de calor, llamar rápido al 112.