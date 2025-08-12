Vaivén
Los nuevos 'consellers' de À Punt firman ante una ex del Valencia CF
L-EMV
Santiago Calaforra y Ricard Gallego han aprovechado el descenso de actividad de agosto para apurar los trámites necesarios como miembros del Consejo de Administración de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. Ambos son consejeros de este ente que gestiona À Punt y este martes han pasado por la notaría donde han firmado los documentos que los acredita como tal.
No obstante, la gracia no está en este paso burocrático sino la oficina elegida para ello: es la de alguien que sabe lo que es estar en un consejo de administración de una empresa importante en el ámbito autonómico. Calaforra, elegido por el PP en sustitución del dimitido Alfonso Gil, y Gallego, representante de Ens Uneix por la Federació Valenciana de Municipios y Provincias, han acudido a la notaría de Julia Roselló García, quien estuvo en el consejo del Valencia CF durante la época de Vicente Soriano.
