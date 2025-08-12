Cómo superar la ola de calor "africana" que azota Valencia: consejos y recomendaciones

El lunes fue caluroso. Tanto que el mercurio se disparó hasta los 41,5 grados de Carcaixent y se convirtió en la jornada de más calor de todo el año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La culpable fue una masa de aire africana que impidió la entrada de la brisa marítima y elevó las temperaturas máximas en toda la Comunitat Valenciana.

El episodio tórrido podría ser incluso mayor este fin de semana porque las previsiones de la Aemet incluyen un ascenso de temperaturas "probable" a partir del viernes con un nuevo pico cálido el domingo "que puede ser aún más intenso" que el de ayer lunes. "No se le ve final al anómalo calor", compartía ayer la agencia en sus redes sociales.

El calor persistente es un riesgo para la salud de la ciudadanía. De hecho, el 2025 suma ya cinco fallecidos por golpes de calor según la información transmitida por la Conselleria de Sanidad y la mortalidad atribuible a las altas temperaturas es de 190 personas según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Consejos frente al calor

Una de las claves es la prevención, especialmente para las personas vulnerables como son mayores, menores, y con enfermedades que puedan agravarse con el calor. En este sentido, la Conselleria de Sanidad mantiene activa la campaña 'Combatir el calor extremo está en tu mano', que sirve para concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud.

Entre los principales consejos, están:

Evitar salir durante las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

Ponerse a la sombra.

Usar ropa transpirable y de colores claros.

Hacer deporte en las horas de menos calor.

Mantener la vivienda fresca y ventilada.

Comer ensaladas, frutas y verduras.

Utilizar cremas protectoras.

Y proteger a las personas mayores o vulnerables.

Además, el conseller Marciano Gómez informó ayer de que su departamento estudia el envío masivo de mensajes de texto al teléfono móvil para avisar sobre el nivel de riesgo por altas temperaturas según municipios y consejos para protegerse del calor. El sistema se usó en los días posteriores a la dana con hasta 30 millones de SMS enviados.

Síntomas del golpe de calor

El principal riesgo ante las elevadas temperaturas es sufrir un golpe de calor; a principios de julio una mujer de 53 años murió al practicar deporte durante las horas de máximo bochorno. Si se sufre uno o se tiene la percepción de experimentar un posible caso, desde Sanidad piden acudir "rápidamente" al centro sanitario más próximo o llamar al 112.

El calor asfixia en València / JM López

¿Cuáles son los síntomas que indican la posibilidad de encontrarse ante un golpe de calor? Según Sanidad, son los siguientes: