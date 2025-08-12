La Generalitat desaconseja actos de 'bous al carrer' entre las 12 y las 19 horas por el calor extremo

La Generalitat Valenciana recomienda a los municipios valencianos no realizar festejos de 'bous al carrer' en las horas centrales del día, entre las 12 y las 19 horas, debido a las altas temperaturas. Así lo ha transmitido la Conselleria de Emergencias e Interior, mediante una circular, a los municipios que tienen previsto realizar este tipo de actos en los próximos días; sobre todo, mientras persistan las alertas por máximas elevadas.

Cabe recordar que la presente ola de calor, que está dejando temperaturas de más de 40 grados en la Comunitat Valenciana, se alargará como mínimo hasta el lunes según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que, entre el sábado y el lunes, se registrará el pico de la misma, con las tres jornadas más calurosas del año, por encima incluso de la del día 11 de agosto.

En cuanto a la celebración de los actos taurinos, el director general de Interior, Vicente Huet, ha pedido “máxima prudencia” para garantizar la integridad física de las personas participantes y de los animales ante la ola de calor y ha emplazado a las instituciones y entidades organizadoras a “seguir las recomendaciones realizadas por la Conselleria durante la vigencia de las alertas decretadas por la predicción de temperaturas elevadas”.

Qué dice el reglamento

Según se recuerda en el documento remitido a los consistorios, el artículo 36 del reglamento de los festejos taurinos indica que "debe respetarse la integridad física de los animales" y, por su parte, el 38 incluye como motivo de la suspensión de los festejos "la concurrencia de cualquier otra circunstancia sobrevenida que disminuya de forma manifiesta las condiciones de seguridad"; en este caso, el calor.

Asimismo, en relación con el bienestar de las reses, el artículo 40 determina que el festejo “se dará por concluido cuando existan evidentes muestras de agotamiento de las reses o se detecten lesiones que mermen sus facultades físicas para el normal desarrollo”.

Recomendaciones

La circular incluye, además, una serie de consejos para los municipios que decidan mantener los actos programados, pese al calor y la recomendación de la Generalitat. En estos casos, piden que el tiempo de exhibición de cada res no supere los diez minutos, un periodo que la persona que dirija el festejo deberá controlar, una tarea en la que se pide participar al responsable de la ganadería. En el supuesto de que se exceda de estos diez minutos desde que se haya dado la orden de cierre porque la res se resista a entrar en el corral, quedará prohibido citar al animal por parte de las personas participantes.

Sanitarios y voluntarios de Protección Civil, en el servicio preventivo de los "bous al carrer" de Benitatxell / Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell

En cuanto a los corrales habilitados para la ubicación de los animales, estos deben tener las dimensiones para facilitar que la res se mueva y pueda girarse sin dificultad; contar con suelo cubierto con paja, viruta, serrín o equivalente; tener toma de agua para refrescar al animal y estar ubicados en zonas cubiertas y a la sombra o, su defecto, contar con toldos, mallas o similares para evitar la exposición al sol. Ante el calor extremo, se debe evitar que estas instalaciones sean de metal y se debe intentar que cuenten con algún sistema de ventilación.