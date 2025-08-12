La ola de calor "africana" deja el día más cálido del año con hasta 41,5 grados

Una masa de aire africano está azotando desde ayer a la Comunitat Valenciana, en un episodio de ola de calor que, aunque ayer registró previsiblemente uno de sus picos, se extenderá como mínimo hasta finales de esta semana. Esta primera jornada tórrida dejó temperaturas por encima de los 41 grados en varios municipios valencianos, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como ocurrió en Carcaixent con 41,5 grados -fue donde más calor hizo-, en Xàtiva (41,4), Llíria (41,2) y València (40,9).

El calor asfixia en València / JM López

Con estos registros, este lunes se convirtió en el "día más cálido del año" según la Aemet, por encima del registrado entre finales de junio y principios de julio. En los próximos días, las temperaturas descenderán ligeramente aunque se mantendrán en "valores significativamente altos", por encima de los 32 grados de máxima en la mayoría de localidades valencianas. Esta "tregua" de las altas temperaturas terminará este fin de semana porque las previsiones indican que las jornadas del sábado y especialmente la del domingo serán las más calurosas del verano, y por tanto del año, con una temperatura media superior incluso a la de este lunes. "No se le ve final al anómalo calor", compartía ayer la Aemet en sus redes sociales.

Estas jornadas de calor persistente llegan tras un inicio de agosto con temperaturas por debajo de lo habitual o en valores muy cercanos a los de la media histórica desde el año 1991. Aunque no lo pareció, julio fue un mes con valores superiores a la media, pero es evidente que el anómalo mes de junio, con hasta 3,6 grados de media más de lo habitual, ha distorsionado la percepción general.

Ausencia de brisa al mediodía

Uno de los componentes de la jornada del lunes es que la temperatura se mantuvo por encima de 40 grados durante varias horas consecutivas desde las doce del mediodía. El motivo es la ausencia de brisa. Es cierto que hubo viento del sureste que, habitualmente, "tiene recorrido marítimo" y, por tanto, "debería refrescar el aire", según la Aemet. Sin embargo, la presencia de la masa de aire africana y su descenso por debajo de los 1.000 metros impide la aparición del aire fresco marítimo y la intensidad del mismo.

Evolución de la temperatura en València en la jornada de ayer. / Aemet

El descenso de esta masa de aire africano es la que explica el cambio de escenario y el ascenso de los termómetros respecto a la semana pasada, cunado el resto del país sufría el agobio de la ola de calor y, en la Comunitat Valenciana, hizo calor pero con una media solo un grado por encima de lo habitual.

Qué temperatura hará los próximos días

El calor seguirá siendo persistente este martes. De hecho, la Aemet mantiene activos avisos de color amarillo en el sur de la provincia de Alicante y en la mayor parte de la de Valencia; la única área sin avisos será la del interior norte. Este lunes, en la de Valencia, el activo era naranja por temperaturas superiores a 40 grados como finalmente se han producido.

Según las previsiones, el mercurio se disparará hasta los 36 o 37 grados en el interior sur de la provincia central y hasta los 32 grados en el litoral. Además, no se descarte la aparición de "probables chubascos y tormentas ocasionales en el interior por la tarde". Según la Aemet, estas podrían "ser localmente fuertes" e ir "acompañados de rachas muy fuertes de viento".

Máximas para este martes a las 15 horas en la Comunitat Valenciana según la Aemet. / Aemet

Riesgo extremo ante incendios

Uno de los componentes ligados al calor es el riesgo de sufrir incendios forestales. Ante esta situación de ola de calor, Emergencias estableció ayer el nivel de preemergencia extremo ante el fuego e informó a todas las agencias, organismos y ayuntamientos para emprender las medidas preventivas. Además, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, recordó a la ciudadanía “la obligatoriedad de cumplir con las normativas sobre el uso del fuego y, sobre todo, extremar las precauciones en estos días tan complejos”. En estas condiciones, queda prohibido encender cualquier tipo de fuego en terreno forestal y realizar trabajos mecánicos en zona forestal.

Imagen aérea del incendio en Siete Aguas. / GVA

Los incendios activos en el noroeste de España, sobre todo el que ha arrasado con el paraje natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad; es un ejemplo de la voracidad de la combinación de altas temperaturas y entornos naturales. El incendio más grave este verano en la Comunitat Valenciana es el que tuvo lugar en Ibi, que afectó a la Font Roja, y que consumió 185 hectáreas. El de Vall d'Ebo, en 2022, arrasó con 1.250 hectáreas, por comparar. Justo ayer Emergencias informó de un incendio en Siete Aguas, cerca del Pico del Teji.