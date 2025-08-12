Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana

La de ayer, lunes 11 de agosto, fue sin duda la jornada más cálida del verano con los termómetros superando los 40 ºC en muchas localidades de Valencia. Y, sin embargo, de cumplirse las previsiones, lo de ayer sólo va a ser el aperitivo de lo que nos espera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que este próximo fin de semana "se prevé un nuevo pico cálido, aún más intenso que el de ayer".

Así las cosas, lo que se vivió ayer parece que se quedará en nada frente a lo que se anuncia para el "sábado, domingo y lunes", jornadas que "serán, probablemente, los días más cálidos del verano", según la Aemet, y que podrían superar de largo lo de ayer hasta el punto de registrarse temperaturas medias de "récord".

"Temperaturas extremas"

Por el momento, la Generalitat Valenciana ha emitido un aviso especial a través del Centro de Coordinación de Emergencias para advertir de la llegada de "temperaturas extremas" y del "riesgo máximo de incendios forestales".

La causante de esta situación será un depresión aislada que se está formando de manera progresiva en el Atlántico y que "favorecerá el desarrollo de una dorsal anticiclónica" que permitirá "la llegada de una nueva masa de aire cálido procedente de África", destaca el 112-Comunitat Valenciana.

Esta nueva bolsa de aire africano dejará "temperaturas muy elevadas y persistentes" hasta el punto de que las máximas podrían incluso superar a las de ayer y "alcanzar los 41 ºC" a la sombra "el sábado 16 y el domingo 17 de agosto".

Las zonas más afectadas serán, una vez más, el "prelitoral de la provincia de Valencia y el sur de Alicante" y, de nuevo, la caída de la noche no aliviará el calor porque se prevén "temperaturas nocturnas que oscilarán entre los 23 y los 25 ºC, con picos de hasta 28 ºC".

El Centro de Coordinación de Emergencias recomienda "extremar las precauciones", especialmente en los grupos de población más vulnerables, como enfermos, mayores, niños o personas que trabajen al aire libre.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que hasta el viernes 15 de agosto las temperaturas en la provincia de Valencia bajen progresivamente con respecto a ayer lunes, aunque "todavía serán significativamente altas".

El fin de semana, sin embargo, se espera "un nuevo pico cálido, aún más intenso que el de ayer", hasta el punto de que la Aemet estima que "serán, probablemente, los días más cálidos del verano" y que "la temperatura media del domingo, lunes y martes próximos será récord desde 1950 en cada día correspondiente".

De hecho, en muchos puntos se prevén temperaturas máximas de entre 42 y 43 ºC a la sombra que incluso podrían verse ampliadas por la sensación térmica. De momento, la Aemet aún no ha activado ninguna alerta meteorológica debido a que aún restan algunas jornadas para ese nuevo pico cálido. Mientras, tanto hoy como mañana y el jueves permanece vigente la preemergencia en casi toda la provincia por altas temperaturas.