El PSPV alerta de "la pérdida de identidad" de À Punt tras el "asalto" de PP-VOX

El PSPV ha alertado este martes de “la pérdida de identidad como servicio público" de À Punt tras "el asalto" al ente público del Partido Popular y Vox y ha lamentado que “las políticas sectarias de Mazón estén alejando a los valencianos y valencianas de la que es su radiotelevisión pública”. Así se ha pronunciado la portavoz de RTVV de los socialistas en las Corts, Mercedes Caballero, quien ha urgido al Consell a “cambiar el rumbo y defender la radiotelevisión como un servicio público, no podemos permitirnos un medio público que cada día se parece más al Canal 9 de Zaplana y Camps”.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que “los nuevos gestores de la radio televisión pública valenciano renuncian al valenciano y a la imparcialidad, mientras aumentan las presiones a los trabajadores y bajan las audiencias” y ha subrayado que “un año después de la reforma legislativa llevada a cabo por la Generalitat vemos como se han cumplido los peores augurios: À Punt va camino a convertirse en una copia de ese Canal 9 que estaba al servicio de los intereses del Partido Popular”.

Además, respecto a la imparcialidad que deben seguir los contenidos, ha defendido que “los cambios visibles en el tratamiento de la información no tienen otra explicación que una presunta presión a los profesionales” y ha lamentado que “los valencianos y valencianas hemos pasado de contar con un medio comprometido con el servicio público que informaba con la veracidad y la objetividad pertinente, a un servicio que responde más a funciones de portavoz del Consell de Mazón”.

Ordaz comparece en comisión en las Corts como nuevo presidente de À Punt. / Miguel Ángel Montesinos

Asimismo, Caballero ha recordado que “todos estos cambios en el ente lejos de conectar con la ciudadanía han conseguido destruir el camino andado desde su primera emisión en junio de 2028” y ha indicado que “hemos pasado de unos informativos que consiguieron, durante la DANA, alcanzar una audiencia del 42,7% a una programación mensual que ahora no supera el 2,1% de share” y que se ha visto superado por el informativo territorial de RTVE. “Se han desaprovechado las sinergias que llevaron a À Punt a cerrar el año 2024 con récord de audiencias”, ha criticado

"Anula la lengua"

Por otro lado, la diputada Mercedes Caballero ha afeado a Mazón que “haya renunciado al pilar fundamental de la corporación al anular el valenciano como lengua vehicular y prioritaria” y ha puesto en valor que “los medios públicos autonómicos no solo deben utilizar la lengua propia sino servir de herramienta de formación y divulgación”. “Los nuevos gestores de À Punt vuelven a considerar el valenciano como lengua de segunda”, ha insistido.

En esta misma línea, desde el PSPV han destacado como significativo la eliminación de cualquier referencia en el nuevo Libro de Estilo del ente al cambio climático – pese a la DANA-, a la violencia de género o al maltrato animal, una certificación más de que desde el actual Consell del Partido Popular se asumen los principios defendidos por el partido de la ultraderecha, “solo nos falta que en las tertulias políticas inviten a negacionistas de la ciencia”. Finalmente, Caballero, ha tildado de “indignante que en la herramienta básica de comunicación de À Punt se incorporen guiños a entidades contrarias a la normativa oficial de la lengua de la Academia Valenciana de la Llengua, e incluso desde la dirección se defienda ‘un uso espontáneo del lenguaje’ para el valenciano”.