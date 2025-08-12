El PSPV carga contra el Consell por "youthwashing" en el día de la juventud

Tras el 'greenwashing', una práctica (mayoritariamente de las empresas) en las que se muestran más respetuosas con el medio ambiente de lo que son para lavar su imagen; y el 'pinkwashing', similar pero con el apoyo a la comunidad LGBTIQ+, llega el "youthwasing", término con el que los diputados del PSPV en las Corts, Benjamí Mompó y Cristina Martínez han cargado contra las medidas lanzadas por el Consell, y en concreto, por la consellera responsable, Susana Camarero, por el día de la Juventud.

Los parlamentarios socialistas han calificado de "insulto" la última propuesta de la vicepresidenta del Consell y responsable de las políticas de Juventud aprovechando la efeméride. Según publicó Camarero en redes sociales, la Generalitat a través del Institut de la Joventut "y la colaboración estratégica" con Fotur (Federación de Ocio y Turismo) pondrá en marcha "descuentos exclusivos en eventos culturales, musicales y turísticos para seguir poniendo a los jóvenes en el centro de nuestras prioridades".

La idea no ha gustado a los portavoces de Juventud y Vivienda y Participación y Salud Mental de los socialistas en las Corts que han cargado contra la medida. “La juventud valenciana está viviendo una crisis de vivienda que no le deja construir su proyecto vital, un alarmante aumento en la aparición de problemas de salud mental, falta de acceso a empleo digno… pero las medidas del consell de Mazón son descuentos en festivales y retransmitir la corrida de toros de Huesca en À Punt para celebrar el día de la juventud”, ha lamentado Mompó.

“Los socialista estamos hartos de los eslóganes vacíos del Consell de Mazón que detrás no conllevan ninguna política eficaz para los jóvenes valencianos”, ha afirmado el también secretario general de Joves Socialistes del País Valencià, que ha añadido que “Camarero ha aprovechado el 12 de agosto para marcarse un youthwashing pero ninguneando los problemas reales de la juventud valenciana”.

Fin a los planes de empleo

“No queremos descuentos, queremos tener una vida digna y perspectivas de futuro con políticas de juventud reales que atiendan nuestras problemáticas urgentemente”, ha afirmado por su parte Martínez que ha reclamado una mayor participación de las entidades juveniles así como un aumento de sus recursos para que puedan continuar con su tarea social y comunitaria brutal. “Frente a eso cierran acuerdos con federaciones de ocio y turismo", ha remarcado.

La diputada del PSPV, Cristina Martínez, interviene en las Corts, en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

La portavoz socialista de Salud Mental en las Corts ha recordado que el Plan de Salud Mental de Mazón no recoge ninguna medida destinada específicamente para los jóvenes, a pesar de que es uno de los segmentos poblacionales con mayor tasa de problemas de salud mental.

Finalmente, Mompó ha incidido que la vivienda y el empleo son los dos grandes problemas de los jóvenes valencianos, “y ante esa situación el Consell del PP de Mazón ni regula los precios del aquiler, deja fuera a más de 7.000 valencianos del bono alquiler joven y se cargan los planes de Empleo Juvenil (Empuju) hurtando la posibilidad que los jóvenes tengan un año de experiencia laboral).