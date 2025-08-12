Seamos adultos

Mis columnas se surten de lo que leo en los medios pero también en las conversaciones orales y escritas. Siempre he pensado en la utilidad de engañar a la red manteniendo un puñado de "amigos virtuales" de ideas diferentes a las mías, de manera que no me llegue sólo información con la que esté de acuerdo a priori. Ante desastres tales como las inundaciones o los incendios forestales, detecto un intento serio de tratarnos como niños. Las respuestas de políticos y opinión pública en general caen en la manida bipolaridad de soluciones simples a problemas complejos. En muchas ocasiones los que están en la oposición proponen medidas que no aplicaron cuando gobernaban y que saben que no aplicarán cuando vuelvan a gobernar. Todo antes que decirle a la sociedad que gobiernan lo que no quieren oír, que hay cosas que no tienen solución rápida y/o que son demasiado caras. El gobierno valenciano propone un aviso negro que esté por encima de todos, con el único objetivo de cubrirse la espalda ante un aviso rojo que era suficiente, pero desoyó. Por otro lado, vivimos obsesionados, con mucha razón, por el tema del mal funcionamiento del sistema de alertas el día de la Dana del 29 de octubre, olvidando que muchas otras cosas fallaron, empezando por el problema de base, una mala ordenación territorial que ha pavimentado casi por completo un amplio espacio inundable ocupado antes por huertas y pequeños pueblos. Con los incendios grandes y pequeños que se producen por toda España, ayudados pero no provocados por el cambio climático, todos insisten en la necesidad de "limpiar" el monte que la administración no acomete, en que los zurdos ecologistas de la Agenda 2030 no dejan hacer nada en los montes y por eso se queman. Todos defienden la necesidad de meter ganado a comer hierba del monte como solución universal, olvidando que ya no quedan rebaños ni pastores, que nadie consumirá lo que ellos produzcan frente a los precios tirados de las ganaderías intensivas estabuladas. Olvidan también que un inmenso porcentaje del espacio agroforestal es privado y que a nadie le interesa intervenir en su buena gestión si no hay una contraprestación pública, que debería salir de unos impuestos siempre criticados e insuficientes. Avamet firma un acuerdo para colaborar con toda la fuerza de su red en la gestión de emergencias y eso es rápidamente aprovechado por la prensa afín al gobierno valenciano para criticar a Aemet, cuando aquí se trata de sumar y no de competir o sustituir a nadie. De verdad, dejen de tratarnos como a niños o, mejor dicho, como a imbéciles.