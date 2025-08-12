Vaivén
Torró 'aprende' trucos de magia para el nuevo curso
L-EMV
No se sabe si para darle la vuelta a la complicada situación que se ha encontrado Rebeca Torró en la Secretaría de Organización del PSOE se necesita de política, orden o hay que recurrir a la magia, pero por si acaso, la dirigente socialista se ha puesto manos a la obra para aprender algunos trucos. La ex (entre otras cosas) consellera y secretaria de Estado fue una de las últimas asistentes al espectáculo "Si no lo veo, no lo creo" del mago Gerardo Martínez en la Sala Houdini de Madrid.
Y por los comentarios en su Instagram, Torró pareció quedar encantada con la actuación. "Una tarde muy divertida. Magia, humor y Bulería Jajaja", escribió en su perfil con una fotografía del mago sobre el escenario. El propio Gerardo Martínez le contestó por esta vía dándole las gracias por la asistencia. Quién sabe si Torró logra sacarse un conejo de la chistera para los socialistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios
- Las obras en el Poyo incluyen zonas para almacenar caudales entre Chiva y l’Horta