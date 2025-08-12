Vaivén

Torró 'aprende' trucos de magia para el nuevo curso

El mago Gerardo Martínez en una fotografía subida por Torró.

El mago Gerardo Martínez en una fotografía subida por Torró. / Levante-EMV

L-EMV

València

No se sabe si para darle la vuelta a la complicada situación que se ha encontrado Rebeca Torró en la Secretaría de Organización del PSOE se necesita de política, orden o hay que recurrir a la magia, pero por si acaso, la dirigente socialista se ha puesto manos a la obra para aprender algunos trucos. La ex (entre otras cosas) consellera y secretaria de Estado fue una de las últimas asistentes al espectáculo "Si no lo veo, no lo creo" del mago Gerardo Martínez en la Sala Houdini de Madrid.

Y por los comentarios en su Instagram, Torró pareció quedar encantada con la actuación. "Una tarde muy divertida. Magia, humor y Bulería Jajaja", escribió en su perfil con una fotografía del mago sobre el escenario. El propio Gerardo Martínez le contestó por esta vía dándole las gracias por la asistencia. Quién sabe si Torró logra sacarse un conejo de la chistera para los socialistas.

