El 85 % de los jóvenes no se puede emancipar: el peor dato desde 2006

Emanciparse nunca ha sido tan difícil como ahora. Algo tan básico como acceder a una vivienda se ha convertido en una tarea titánica. Así lo indica el último observatorio publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que dice que ocho de cada diez jóvenes no puede volar del nido: el peor dato desde que tienen registros (2006).

Ni salir de casa de sus padres ni acceder a algo que no sea una habitación compartida y la vida reducida a cuatro paredes. Es la realidad que asfixia a una juventud que ve que cada vez es más complicado acceder a un bien esencial como la vivienda. Los precios de los alquileres suben dos veces más rápido que los salarios de los jóvenes (precarios en su mayoría) hasta el punto de que si una persona joven quisiera alquilar un piso promedio tendría que destinar el 92 % del sueldo sólo al pago de la renta. Ni con un trabajo fijo y a jornada completa es posible conseguir ese "lujo" de tener una vivienda.

Madrid ostenta la tasa de emancipación más alta (17,9%), seguida de Catalunya (17,6%), según el último informe del Consejo de la Juventud, que exige a las administraciones políticas para combatir el inasequible precio de la vivienda. Andalucía (12 %) y Castilla - La Mancha (10,6 %) son las autonomías con la tasa de emancipación más baja.

Y la situación, lejos de ir a mejor, empeora. El retroceso desde el año pasado ha sido especialmente acusado entre quienes tienen entre 25 y 29 años y sobre todo en las mujeres. El CJE critica que el descenso es "especialmente llamativo se se tiene en cuenta que se produjo en un contexto de mejora del mercado laboral: la tasa de desempleo juvenil alcanzó su mínimo desde 2007 y el salario mediano ha crecido en torno a un 11%".

Pero de poco importa que el salario crezca si los precios de la vivienda suben más. A finales de 2024, el precio medio de una vivienda libre fue de 1.080 euros al mes (en ciudades como Valencia es de 1.600 euros al mes). En el caso de la compra, los precios ya alcanzan niveles de la burbuja, y de los pocos hogares jóvenes que existen, todos superan con creces el umbral del 30 % de endeudamiento recomendado.

Pisos de 50 metros

Pese a la recuperación económica, la capacidad adquisitiva de la juventud está cayendo hasta el punto de que la superficie máxima tolerable para una persona menor de 30 asalariada sería de 25 m2 en el caso de un piso de alquiler y de 54 m2 para un piso con hipoteca. El 30 % de la juventud se encontraba en riesgo de pobreza en el segundo semestre de 2024.

De hecho, de los poquísimos jóvenes que viven emancipados, sólo el 20 % viven solos. Es decir, que la gran mayoría necesitan vivir en pareja como única forma posible de emanciparse. Si emanciparse es casi una quimera, hacerlo en solitario se antoja directamente imposible.

La mayoría de las personas jóvenes emancipadas residía, según el estudio, en una vivienda de alquiler, consolidando el perfil de una generación marcadamente inquilina. Por otro lado, mientras los jóvenes emancipados se reducen aumenta el número de jóvenes que comparten piso respecto al año anterior.

Pobreza en los jóvenes

En 2024 los jóvenes seguían siendo el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza solo por detrás de la infancia. Aunque la proporción se ha reducido ligeramente, hay datos que son muy llamativos, como por ejemplo que uno de cada cinco jóvenes con empleo seguía en situación de pobreza, una cifra que supera en 5 puntos a la de 2009.

Estos datos reflejan que, en algunos casos, tener un trabajo no es garantía de una vida digna ni una protección frente a la pobreza. Aún así, el salario medio aumentó un 11 % hasta los 14.000 euros al año, una subida relacionada con el incremento del salario mínimo. Además, los hombres ganan de media 1.929 euros más al año que las mujeres.

Serie histórica

La tasa de emancipación -que el CJE mide dos veces al año- tiene una tendencia a la baja desde 2007, justo antes de la crisis de 2008. En todo este tiempo, solo se ha registrado un ligero repunte en los años posteriores a la pandemia (2021 y 2022). Sin embargo, ni de lejos se alcanzó el 26% de jóvenes emancipados que había en 2007.

El CJE recuerda que la tasa de paro juvenil ha descendido a finales de 2024 al 19%, el valor más bajo desde 2007. Sin embargo, la precariedad laboral es un hecho. El 26% de los jóvenes con empleo tienen contratos a tiempo parcial, algo más acusado entre las mujeres (casi 34%).

En todo caso, el hecho de que tener un proyecto de vida propia sea una tarea titánica no lo es tanto por la precariedad laboral (que también) sino por los astronómicos precios de la vivienda. El salario neto mensual es de 1.170,54 euros, una cantidad inferior a los gastos que conlleva independizarse (119,24 euros para suministros y 1.080 para el alquiler).