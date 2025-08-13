Los bomberos suspenden la huelga de celo para reforzar el dispositivo en Teresa de Cofrentes
La plantilla del Consorcio lleva desde el 29 de junio sin hacer horas extra, con la negociación con la diputación bloqueada para obtener refuerzos de personal, mejoras salariales y más inversiones
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han suspendido esta tarde la huelga de celo que mantienen desde el pasado 29 de junio, en pleno conflicto laboral con la Diputación de Valencia. Lo han hecho al declararse la situación 2 de emergencias por el incendio que se ha declarado en Teresa de Cofrentes (El Valle de Ayora-Cofrentes), y que a estas horas preocupa por la virulencia de las llamas. De hecho, la Generalitat ha pedido al Gobierno de España la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Fuentes de la Junta de Personal del Consorcio informan de que al inicio de este conflicto ya habían señalado que, en una situación complicada como esta, dejarían en suspenso las medidas para contribuir a sofocar el incendio. Cabe recordar que llevan un mes y medio sin hacer horas extra, lo que está provocando el cierre de varios parques cada día.
Mes y medio de paro
Según señalan, se han puesto a disposición del Consorcio y se ha podido montar el puesto de mando avanzado, que había tenido problemas por falta de personal. También se han activado vehículos con dotaciones de bomberos para desplazarse al municipio afectado.
Cabe recordar que el colectivo lleva en pie de guerra con la diputación desde el 29 de junio. Piden refuerzos de personal, pero también mejoras salariales e inversiones en equipamientos.
