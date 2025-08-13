Calor en la Comunitat Valenciana: cada grado por encima de los 29º eleva un 7 % el riesgo de infarto y de mortalidad

Estamos en plena ola de calor en la Comunitat Valenciana y hay que tomar todas las precauciones posibles para evitar no solo el temido golpe de calor, que requiere de hospitalización y que puede tener consecuencias fatales, sino para evitar descompensaciones de salud, que afectan enormemente a los enfermos crónicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que vivamos el agosto más cálido desde que hay registros. Según el sistema de monitorización del Ministerio de Sanidad, se atribuye al calor un exceso de mortalidad de 132 personas en la provincia de Alicante hasta el 12 de agosto, y 195 es el dato de toda la Comunidad.

No solo los golpes de calor incrementan los decesos. La cantidad cada vez mayor de días tórridos que sufrimos cada verano disparan la mortalidad por infartos de miocardio. Hay más arritmias, y se agravan las patologías respiratorias, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinosinusitis o las infecciones estomacales.

El Ministerio de Sanidad atribuye al calor un exceso de mortalidad de 195 personas desde el 1 de junio en la Comunidad, de ellas 132 en la provincia de Alicante

Sociedades científicas

Así se refleja en un documento de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, perteneciente a la Organización Médica Colegial, en el que participa el Colegio de Médicos de Alicante, junto a otros colegios profesionales de España y numerosas sociedades científicas.

El objetivo de este documento es "sensibilizar sobre el cambio climático y saber qué podemos hacer los médicos y el sistema sanitario en general para minimizar sus efectos", explica el presidente colegial de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, ante la preocupación del negacionismo latente aún en muchas personas sobre que algo anómalo está ocurriendo con las temperaturas en el planeta.

"La relación entre olas de calor e infarto de miocardio está establecida no solo el día de la ola de calor sino que días después aumentan las patologías cardiovasculares, las crisis hipertensivas y las arritmias entre un 4 % y un 6% en momentos de elevación de las temperaturas. Hay que concienciar de la importancia de esto que está ocurriendo porque hay gente que niega aún el cambio climático y los veranos son cada vez peores", añade el doctor, que trabaja en un centro de salud de Alicante.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz / Rafa Arjones / Rafa Arjones

"La relación entre olas de calor e infarto de miocardio está establecida no solo el día de la ola de calor sino que días después aumentan las patologías cardiovasculares" Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Calambres musculares

En su consulta, y en las de sus compañeros, están recibiendo cada día pacientes que acuden por calambres musculares por el calor y cada vez mas crónicos y delicados, como personas dependientes que necesitan asistencia médica. En este último caso, no pueden decir si tienen sed y se deshidratan porque no beben los líquidos necesarios.

Además, aumentan los trastornos digestivos, los dolores de cabeza por la insolación, "muchos síntomas y la gente no puede defenderse y entra en shock de calor", añade.

Nuevo patrón de muertes

El documento de la Alianza Médica contra el Cambio Climático recalca que el impacto del calentamiento global es tal en el aparato respiratorio que en la actualidad se ha producido una inversión en el patrón estacional de muertes por causa respiratoria, con más decesos en los meses de verano que en los de invierno.

Está demostrado, señala esta investigación, que durante el verano por cada grado centígrado de aumento por encima de los 29º C la mortalidad y los ingresos por causa respiratoria aumentan un 7% y un 4% respectivamente. Estos datos son de mayor magnitud que los causados por las bajas temperaturas, indica el informe.

Asimismo, incide Schwarz, está demostrado que el riesgo de padecer un infarto de miocardio aumenta en un 7 % con calor extremo, y que cada grado de más afecta al sistema cardiovascular. Los casos de hipertensión crecen un 4% y un 6 % las arritmias. Los efectos del calor se ven reflejados en el número de ingresos por enfermedades del corazón.

La polución está detrás de la enfermedad cardiovascular y el cáncer de pulmón La polución afecta también a la mortalidad en la enfermedad cardiovascular y el cáncer de pulmón. La exposición crónica a partículas contaminantes PM2,5, las más finas en el aire, afectan a la función vascular, lo que puede provocar infartos de miocardio, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardiaca. "En estudios recientes se ha demostrado que el exceso de mortalidad por la polución del aire en Europa se sitúa alrededor de 790.000, de las cuales, entre el 40 y el 80% son por causa cardiovascular, disminuyendo la expectativa de vida en Europa alrededor de 2,2 años", se recoge también en el documento de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Otro de los efectos sobre las patologías respiratorias viene dado por las alteraciones en los patrones de polinización

Más enfermedad cardiovascular

"Estudios amplios muestran cómo, por cada incremento de un grado de la temperatura, el riesgo de hospitalización por infarto de miocardio aumenta un 1,6%. La relación entre las olas de calor y el infarto es todavía mayor. Esta relación está también presente en los episodios de temperaturas frías extremas y se da con más frecuencia en las personas de mayor edad", prosigue la Alianza Médica contra el Cambio Climático.

A medida que las temperaturas sigan subiendo, se espera un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular que puede alcanzar un 10,2 % dependiendo de los diferentes escenarios estudiados.

"Lo importante es reconocer el problema del cambio climático sobre la salud, y concienciar tanto a los propios médicos como a la población y los políticos para que se trabaje en la prevención y mitigación de sus consecuencias", concluye el presidente del Colegio de Médicos de Alicante.