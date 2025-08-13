Vaivén
El cameo de Sanjuan en unos dibujos animados chinos
L-EMV
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, lleva una semana de vacaciones por Pekín uniéndose a los cerca de 2,7 millones de turistas que recibe anualmente y los más de 21 millones de habitantes que la conforman. Sin embargo, pese a la gran población que reúne la ciudad, el dirigente socialista se ha encontrado en una pantalla de la capital china, en concreto, en unos dibujos animados.
Sanjuan ha subido a su perfil de Instagram una imagen de una pantalla en la que se ve a un personaje de dibujos animados con una apariencia en la que se ha reconocido a sí mismo. "Tremendo cameo que he hecho en estos dibujos chinos", ha escrito el propio portavoz del PSPV junto a la fotografía. Quién sabe si Sanjuan tiene una versión animada de sí mismo en China, eso sí, con pin del Partido Comunista incluido en la solapa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera
- Los mejores lugares para contemplar las Perseidas en la Comunitat Valenciana
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios