Vaivén

El cameo de Sanjuan en unos dibujos animados chinos

Borja Sanjuan se ve reconocido en unos dibujos chinos

Borja Sanjuan se ve reconocido en unos dibujos chinos / Levante-EMV

L-EMV

València

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, lleva una semana de vacaciones por Pekín uniéndose a los cerca de 2,7 millones de turistas que recibe anualmente y los más de 21 millones de habitantes que la conforman. Sin embargo, pese a la gran población que reúne la ciudad, el dirigente socialista se ha encontrado en una pantalla de la capital china, en concreto, en unos dibujos animados.

Sanjuan ha subido a su perfil de Instagram una imagen de una pantalla en la que se ve a un personaje de dibujos animados con una apariencia en la que se ha reconocido a sí mismo. "Tremendo cameo que he hecho en estos dibujos chinos", ha escrito el propio portavoz del PSPV junto a la fotografía. Quién sabe si Sanjuan tiene una versión animada de sí mismo en China, eso sí, con pin del Partido Comunista incluido en la solapa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents