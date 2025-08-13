El cameo de Sanjuan en unos dibujos animados chinos

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, lleva una semana de vacaciones por Pekín uniéndose a los cerca de 2,7 millones de turistas que recibe anualmente y los más de 21 millones de habitantes que la conforman. Sin embargo, pese a la gran población que reúne la ciudad, el dirigente socialista se ha encontrado en una pantalla de la capital china, en concreto, en unos dibujos animados.

Sanjuan ha subido a su perfil de Instagram una imagen de una pantalla en la que se ve a un personaje de dibujos animados con una apariencia en la que se ha reconocido a sí mismo. "Tremendo cameo que he hecho en estos dibujos chinos", ha escrito el propio portavoz del PSPV junto a la fotografía. Quién sabe si Sanjuan tiene una versión animada de sí mismo en China, eso sí, con pin del Partido Comunista incluido en la solapa.