Los centros de salud abrirán por las tardes de lunes a jueves todo el año excepto en verano desde octubre

Los centros de Atención Primaria de la sanidad pública valenciana cambiarán de horario a partir del próximo 1 de octubre y abrirán por las tardes. Así lo confirmó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en julio en la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado, pero sin dar todos los detalles que poco a poco se van conociendo. La apertura en horario vespertino se realizará de lunes a jueves, no se incluirá los viernes como se creía hasta hora, y se aplicará entre los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre; es decir, no se realizará durante el verano cuando la disponibilidad del personal sanitario es menor al tratarse del periodo vacacional.

Este periodo de implantación del nuevo horario en los ambulatorios lo ha transmitido la propia Conselleria de Sanidad a los departamentos de salud en una circular, remitida por la Dirección General de Atención Primaria el lunes 11 de agosto, en la que se dan detalles sobre la forma en la que se pondrá en marcha la medida. Según justifican, también lo ha hecho el propio Gómez en varias declaraciones públicas, el objetivo es "reforzar la actividad asistencial presencial" y, así, "facilitar la accesibilidad" de la ciudadanía, especialmente en zonas con "mayor demora". El retraso para pedir cita con el médico es uno de los principales problemas estructurales de la sanidad pública, que se agrava en invierno por la ola de gripe y en verano por la ausencia de profesionales, con demoras que alcanzan hasta un mes.

El cambio afecta a los consultorios

El documento incluye medidas no conocidas públicamente hasta el momento. Una de ellas hace referencia a los consultorios auxiliares, los cuales también deberán "priorizar" la ampliación de su horario a las tardes, aunque el propio documento determina que de "no ser posible", los profesionales deberán ejercer por la tarde en su centro de salud de referencia. Muchos de estos consultorios tienen solo un médico trabajando y, en muchos casos, solo abren durante unas cuantas horas y no todos los días de la semana porque el mismo profesional se encarga de atender varias localidades. Asimismo, la circular avisa a los departamentos que, en aquellos espacios "donde exista limitación de espacio para realizar la jornada de tarde, se valorarán otras opciones"; una de ellas, la atención domiciliaria.

El consultorio médico de verano de la playa de la Fossa de Calp / Levante-EMV

En este mismo documento, Sanidad da un plazo hasta el 1 de septiembre para que cada departamento le remita su programación de la jornada vespertina, la cual debe incluir un "mecanismo de seguimiento y corrección" para poder ajustar la planificación "en caso de ser necesario". El trabajo pendiente es, principalmente, la organización del personal que dejará de trabajar el sábado dentro de su jornada ordinaria de 37,5 horas. Hasta ahora, los médicos -por ejemplo- realizaban 35 horas de lunes a viernes y las restantes, un sábado cada mes y medio. A partir de octubre, este tiempo pasará a trabajarlo por la tarde de lunes a jueves.

La Conselleria defiende que el cambio mejorará la conciliación de los profesionales, pero desde el Sindicato Médico de Profesionales de la Sanidad Pública (Simap) lo consideran "absolutamente falso" porque empeora su condición "varios días a la semana, en los que se alargará la jornada" y se "reduce el tiempo disponible para la vida personal y familiar". Asimismo, reclaman la implantación de las 35 horas, cuya entrada se previó para enero de este año y que el conseller Gómez está dilatando amparándose en el acuerdo de la mesa general firmado por Mazón con los sindicatos en abril de 2024.

Qué pasará los sábados

La apertura de los ambulatorios, una decisión que se conoció en primavera, entre semana dejaba la duda de si abrirán o no los sábados. El conseller Gómez ha negado, en reiteradas ocasiones, que los centros vayan a cerrar los sábados a partir del 1 de octubre, pese a que los sindicatos han alertado de ello. Según la circular, sí que se producirá la clausura de algunos de ellos porque el texto afirma que será la propia dirección general quien "determinará qué centros de salud permanecerán abiertos los sábados por la mañana para ampliar los puntos de atención sanitaria y el horario de los Puntos de Atención Continuada (PAC) y los Puntos de Atención Sanitaria (PAS)". Es decir que abrirán algunos para reforzar porque el resto bajarán la persiana.