El Ministerio de Defensa envía unidades de la UME de Bétera a los incendios del noroeste de España

El ministerio de Defensa ha activado varias unidades del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias que la UME tiene en Bétera para actuar en los incendios que están arrasando Castilla y León y la comunidad de Galicia. La situación de extrema gravedad que se está viviendo en el noroeste de la península con más de una decena de incendios ha obligado a desplegar al mayor número de efectivos procedentes de los diferentes acuartelamientos que la Unidad Militar de Emergencia tiene por todo el país.

En València quedan unos 150 efectivos de la UME

Desde València, donde según ha podido averiguar este periódico, todavía quedarían unas 150 personas disponibles (una unidad completa y una sección), han partido en por lo menos tres envíos hasta el noroeste. En total, el Tercer Batallón tiene cerca de 400 efectivos repartidos en 3 unidades de intervención y una de servicio. Las primeras secciones de la UME procedentes de Bétera partieron el lunes. Ayer por la tarde, y dada la situación, se solicitó la incorporación de nuevos efectivos. Esta misma mañana han partido varias unidades en avión hacia León.

En caso de nivel 2 de emergencia, UME

El destino final de parte de sus agentes de la UME que acaban de llegar a León es Ourense. La situación ahora mismo en Galicia es de extrema gravedad. Los miembros de la UME están siendo trasladado en helicóptero hasta puntos como Verín. Desde el Ministerio de Defensa aseguran que si en la Comunitat Valenciana "se decreta el nivel 2 de emergencia y la CCAA pide la UME, allí estarán trabajando". Pese a la movilización de efectivos de la UME procedentes de Bétera, desde Defensa insisten en que el territorio no quedará desatendida en ningún caso.

La Comunitat Valenciana tiene por delante un la semana con una previsión de un fuerte aumento de las temperaturas. A partir del viernes el mercurio crecerá y podrían ser los días más cálidos del verano. Paralelamente el riesgo de incendios también se mantendrá elevado. No ha bajado de nivel extremo en ningún rincón del territorio valenciano y podría seguir igual hasta el domingo o incluso lunes.

El despliegue de la UME está muy planificado

Las actuaciones de los servicios de la UME responden a necesidades muy planificadas y al nivel de alerta que se decreta: mínimo un nivel 2 y con la solicitud del gobierno autonómico. No se dan a la ligera. Desde Defensa señalan que "que el empleo operativo de las unidades se realiza siempre con una planificación previa de los efectivos en función de la situación de la emergencia".

"En los batallones hay capacidades preparadas para reaccionar de inmediato en caso de que se requiera su intervención en las zonas próximas a sus bases de despliegue o donde la situación lo requiera. Es en nivel de gravedad de la emergencia declarada la que determinará el empleo de las capacidades remanentes o reasignar las capacidades que están siendo empleadas", añaden.