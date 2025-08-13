Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes

Siete unidades de medios aéreos, dos unidades terrestres, tres helitransportada y una autobomba, dos brigadas bomberos forestales y voluntarios de Ayora y Cofrentes trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes por un rayo, según han informado el '112 CV'.

