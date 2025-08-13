Incedio forestal
Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes
Las llamas han sido provocadas por un rayo
Siete unidades de medios aéreos, dos unidades terrestres, tres helitransportada y una autobomba, dos brigadas bomberos forestales y voluntarios de Ayora y Cofrentes trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes por un rayo, según han informado el '112 CV'.
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera
- Los mejores lugares para contemplar las Perseidas en la Comunitat Valenciana
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios