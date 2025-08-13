Los interinos predominan en la Generalitat pese al aumento de 1.600 funcionarios en dos años

Más funcionarios no siempre significa más empleados públicos. Es la paradoja en la que se ha visto envuelta la Generalitat al cerrar el ejercicio de 2024. Así, tras cuatro años de crecimiento continuado de la plantilla desde la pandemia, el número de empleados de la administración valenciana parece haber tocado techo. En el último año, el Consell ha recortado unas 150 plazas de personal al servicio de la administración autonómica, es menos del 1 %, pero supone la primera bajada desde 2019, cuando la contabilización de personal de la Intervención cambia su formato y se pierde la comparativa.

Así se desprende de la Cuenta General de la Generalitat de 2024 elaborada por la Intervención, el organismo de fiscalización interna, y hecha pública hace unos días. En concreto, en el último año se ha pasado de 20.379 empleados a 20.225 de las diferentes categorías laborales. Eso sí, en esta cifra no se incluye al personal docente, sanitario o de administración de justicia, sino al personal de las conselleries. Este descenso del montante global contrasta con la subida del número de trabajadores con plaza en propiedad, funcionarios, que en dos años acumula un crecimiento de 1.600 puestos.

Según la fiscalización interna, la plantilla de las conselleries finalizó 2024 con 9.775 funcionarios. Estos son 1.598 más que los 8.177 con los que cerró la Generalitat, según el mismo informe, el año 2022 cuando se comenzó a romper una tendencia que tenía a la baja a aquellas personas con plaza en propiedad. Así, de los 9.054 de 2019 se bajó a 8.788 en 2020, 8.489 en 2021 y los citados 8.177 en 2022. El cambio tiene una explicación clara: la aprobación del Gobierno de España del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Reducción de interinos

Este daba a las instituciones públicas tres años de margen para bajar la ratio de interinos por debajo del 8 %. Y aunque los planes de estabilización han comenzado a dar resultado en la Generalitat, la meta fijada por la Unión Europea sigue todavía lejos, sonando casi a quimera, tanto que pese al incremento destacado que ha habido en los últimos dos años de funcionarios con las sucesivas convocatorias de oposiciones, la figura del interino sigue predominando en la Administración autonómica a finales de 2024, fecha marcada en el horizonte de dicha empresa y que el Estado ha decidido ampliar.

Una de las torres de la ciudad administrativa 9 d'octubre / Germán Caballero

La bajada y posterior subida del funcionariado de la Generalitat tiene en los interinos el reverso de la moneda. Así, desde 2019, cuando había 7.324 personas bajo esta situación, no ha hecho más que subir hasta 2022 cuando alcanzó el pico: 11.169. Las mayores necesidades de recursos humanos o la puesta en marcha de planes como el de recuperación (Next Generation) durante la pandemia pueden explicar ese fenómeno, donde se tiró de una figura de contratación rápida de la que se acabó abusando.

Así, se pasó de los 17.353 que había en 2019, a los 20.225 al cierre de 2024. Son casi 3.000 más. Es en 2021 cuando comienza a crecer el número de empleados de forma clara, casi mil más. Y en 2022 se dispara por encima de los 20.000, por el tirón de las contrataciones temporales (ese año 2022 hay 1.500 nuevos empleados). Desde entonces empiezan los procesos de estabilización y las convocatorias públicas que han logrado reducir el número de interinos prácticamente a la par que han subido los funcionarios y 2024 se cerró con 9.976 interinos, 1.200 menos que dos años atrás.

Crecimiento en Educación y Sanidad

Eso sí, estos 9.976 empleados públicos temporales son más que los 9.775 que cuentan con una plaza en propiedad. Esta circunstancia se mantiene desde 2020 y deja la temporalidad en un 49 % por el 55 % de 2021 cuando se aprobó el plan de estabilización. Así, 36 meses después de la aprobación del decreto ley que ha llevado al Ejecutivo autonómico a lanzar varias OPEs, esta temporalidad, tan vigilada por Bruselas, se está reduciendo, pero muy poco a poco.

Por otro lado va el personal sanitario, el docente y el ligado a la justicia. Todos ellos sí que han aumentado sus cifras entre 2023 y 2024. En el caso del profesorado, la plantilla pasa de 71.707 trabajadores a 72.375 en un año, con un ascenso casi por igual (de alrededor de 300 personas) de funcionarios (de 50.625 a 50.979) e interinos (19.509 a 19.875). Los trabajadores del servicio valenciano de salud aumentan en más de 5.000, de 68.568 a 73.765 (se asumieron los departamentos de Manises y Denia) mientras en justicia se pasa de 5.672 empleados a cierre de 2023 a 5.773 a 31 de diciembre de 2024.