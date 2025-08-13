El coste de la deuda valenciana se quintuplica en seis años

'Servicio de la Deuda' no es una conselleria en sí, sin embargo, lleva varios ejercicios siendo la tercera área a la que más recursos se destinan en los Presupuestos de la Generalitat. En los vigentes de 2025, son algo más de 7.100 millones, solo superada por los 7.500 de Educación (que tiene también Empleo y Cultura) y por los casi 9.200 millones de Sanidad, una posición de pódium que no parece que vaya a abandonar próximamente ya que, más bien al contrario, lo que se prevé es que su coste aumente de manera considerable en los próximos años no solo por las cuantías a devolver, sino por los intereses vinculados a ella.

Así lo prevé la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que en un informe publicado este martes estima que la Comunitat Valenciana pagará casi 5.000 millones de euros en intereses de la deuda en los próximos tres ejercicios, los que corresponden a 2026, 2027 y 2028. En concreto, serán 1.356 el próximo año, 1.606 millones dentro de dos y 1.926 en el que debería ser el primer presupuesto de la siguiente legislatura en 2028 si no hay adelantos. En total, 4.888 millones a los que se podrían sumar los 1.176 de este año superando los 6.000 millones en cuatro ejercicios.

Con estos datos, el informe sitúa a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las dos regiones que experimentarán una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros en el período entre el 2022 y el 2028. Así, mientras la media de autonomías verían triplicar el coste asociaciado al endeudamiento, para el caso valenciano estos costes se quintuplicarían.

Mazón conversa con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, con Susana Camarero al lado, en las Corts. / M.A. Montesinos

Es decir, si en 2022 la Generalitat pagó 361 millones en intereses por la deuda que había solicitado previamente, los economistas del 'think tank' Manuel Díaz y Carmen Marín señalan que seis años después, en 2028, serán 1.926 euros. Es un 433 % más, es decir, el coste se habrá multiplicado por cinco. La Comunitat Valenciana se situaría así como la segunda con el mayor crecimiento porcentual (superada por Canarias, 510 %, eso sí, con un nivel mucho menor de deuda), la segunda con más subida absoluta (tras Cataluña, con 1.723) y la segunda con mayor coste (también tras Cataluña, que pagaría 2.822 millones).

Según justifica el estudio, este incremento se explica, primero por "el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas, cuyo nivel suponemos que se mantendrá en los próximos años", a lo que se añade, en segundo lugar, "el elevado volumen de deuda pública", con subida progresiva. No obstante, exponen que los supuestos utilizados en su estimación "son optimistas al considerar un crecimiento del PIB nominal superior al 4% durante todo el periodo y el cumplimiento estricto por parte de todas las autonomías de los objetivos de déficit".

Todo este debate, no obstante no tiene en cuenta los posibles efectos de una quita de la deuda que deberá comenzar a negociarse y a dar posibles pasos en los próximos meses de otoño. En este sentido, la propuesta del Ministerio de Hacienda es que la condonación supere los 11.000 millones para la Comunitat Valenciana, casi una quinta parte de su pasivo actual. Según sus cálculos, el Consell se ahorraría 927 millones en intereses, una cifra muy diferente a las cifras que estiman en la Conselleria de Hacienda que aseguran que su impacto será más reducido, de 165 millones al año.

Andalucía y Madrid suben más

Si en intereses la Comunitat Valenciana se abona a la medalla de plata autonómica, es en el montante global del pasivo donde aspira al oro. Según las previsiones de Fedea, la Comunitat Valenciana será la autonomía que más vea incrementar su deuda total entre 2022 y 2028 desde los 55.033 millones hasta los 65.150, lo que implica un crecimiento de esta de 10.117 millones.

Ese 'liderazgo' no se repetiría si la muestra se circunscribe a los próximos tres años cuando no solo Cataluña (2.400 millones) sino Madrid (2.299) y Andalucía (2.126 millones) superarán la subida prevista de 1.289 millones de la deuda valenciana. Eso sí, que madrileños y andaluces vayan a engrosar sus pasivos no significa que le quiten, ni en 2025 ni en 2028, a la Comunitat Valenciana el dudoso honor de ser la segunda autonomía con mayor deuda global. Los 65.150 millones de pasivo de la Generalitat solo son superados por los 94.000 millones de deuda de Cataluña,