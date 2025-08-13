Gobierno y CHJ crearán nuevos mapas de peligrosidad tras pulverizar la dana las estimaciones

El encauzamiento del río Magro a su paso por Utiel tiene capacidad para 75m³/s sin desbordarse, pero el día de la dana se superaron los 1.000 m³/s. El agua subió más de tres metros por encima del cauce, llegó a la segunda planta de las casas y provocó que dos barrios tengan que ser demolidos.

Es solo un ejemplo de lo que significó la tarde de la dana para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Un antes y un después que dejó todos los registros y planes de inundación completamente obsoletos. Las mediciones nunca antes visas pulverizaron todos los récords, previsiones y planes antirriadas, que se quedaron muy cortos.

Ya no vale solo con la reconstrucción. En su Propuesta de plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconocen que es necesario reelaborar todos los mapas de peligrosidad, no solo de Valencia, sino de otras zonas del Mediterráneo. Más aún teniendo en cuenta que el cambio climático puede conllevar que se vivan más fenómenos extremos como este.

Así, la dana le ha pegado una patada al tablero y las administraciones reconocen que habrá que hacer otro. El Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX apunta ya a que "las precipitaciones y caudales máximos para periodos de retorno están infravalorados".

Obras de ampliación del barranco del Poyo en Picanya. / JM López

Tramos no estudiados

Otra medida fundamental será "la elaboración de cartografía de zonas inundables en tramos no estudiados". El objetivo es incrementar la cobertura del territorio tras la dana ante futuras avenidas y mejorar el conocimiento sobre el territorio y los principales riesgos asociados. Riesgos que, antes de la dana, no se contemplaban.

De hecho, el plan es que en los próximos 3 años y en la demarcación hidrográfica del Júcar, se van a estudiar nuevas zonas inundables asociadas a 900 kilómetros de cauces adicionales, además de revisar todas las zonas inundables ya existentes. Todo conllevará una inversión de 3 millones de euros.

Medidas de protección

El plan conlleva aparejada una inversión de 700 millones para reconstruir los daños en los cauces y los barrancos y desarrollar proyectos que eviten tanto daño en futuras riadas, todo ello bajo una premisa: el riesgo cero no existe.

El informe explica que ha habido un enorme daño en los cauces, ensanchando algunos hasta un 30 % tras la riada y devastando las parcelas colindantes. La prioridad son los cauces urbanos, y para ello se tienen que realizar actuaciones antes, ya que en las poblaciones es muy difícil ensanchar las avenidas debido a las viviendas.

Obras de ampliación del barranco del Poyo en Picanya / JM López

Para ello Gobierno y CHJ proyectan muchas laminaciones (zonas de retención del agua como lagunas o canteras). Por ejemplo, en el caso del Magro a su paso por Utiel el proyecto es que río arriba, antes de llegar a la localidad se creen varias de estas para que, en el caso de riadas, puedan aliviar la cantidad de agua que finalmente llegue al pueblo. La más sonada, sin embargo, es el uso de la cantera abandonada de Calicanto como presa para futuras riadas en el barranco de l'Horteta. El Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto que ahora está en fase de alegaciones.

Reforestar para evitar riadas

Una de las medidas que más peso tiene en el plan es la retención natural del agua, que consiste en la restauración y reforestación de las cuencas. Para empezar, incrementar la capacidad de los cauces y los llanos para absorber la inundación y laminar la avenida. Además de esto, sumar las zonas de laminación para poder contener crecidas aún más grandes.

En el caso de las cuencas -prosigue el plan- otra solución es mejorar la cubierta vegetal y reforestar, lo que permitirá "reducir la escorrentía superficial y la erosión, además de recuperar en la medida de lo posible el drenaje natural del terreno, afectado por todas las actividades económicas que se han producido sobre el territorio.

Restauración de cauces dañados

Mientras tanto, la CHJ terminó este lunes la restauración de los cauces dañados por la dana en el tramo bajo del río Júcar. Las intervenciones se ejecutaron en los términos municipales de Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Riola, Fortaleny, Sueca y Cullera, que fueron las localidades más afectadas durante el 29 de octubre por la crecida del río Júcar que asumió el ingente caudal que venía del Magro.

Según informa la Confederación Hidrográfica del Júcar, se han realizado alrededor de una treintena de actuaciones centradas, pprincipalmente en la protección de los núcleos urbanos. Se ha conseguido "restaurar y recuperar la plena funcionalidad de los cauces y restituir el terreno perdido por los municipios en favor del río".

Seis proyectos en total

Este es solo uno de los seis proyectos de infraestructuras hidráulicas en los que trabajan las dos administraciones. Cuatro de ellos son para evitar inundaciones en el barranco del Poyo, uno en la Saleta y otro en el cauce del río Magro. Todos estos proyectos están ahora mismo en fase de alegaciones, y desde la CHJ inciden en que analizarán las que lleguen para tratar de incorporarlas.

Pese a ello remarcan que se han mantenido «multitud de reuniones con ayuntamientos, asociaciones empresariales y colectivos ambientalistas, entre otros, para poder integrar las propuestas en la versión consolidada del plan». La licitación de los proyectos, hasta seis incluyendo el Magro, está prevista para este año 2025 con el pliego del contrato ya redactado. Los trabajos de emergencia cuentan con un presupuesto de cerca de 220 millones de euros para la reparación de infraestructuras e intervenciones en barrancos y ríos.