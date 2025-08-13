El segundo día de la ola de calor 'africana' roza los 40 grados a la espera de su pico durante el puente

Las altas temperaturas, aunque con un leve y casi insignificante retroceso, dejaron otra jornada de intenso bochorno en la Comunitat Valenciana. La ola de calor, impulsada por una masa de aire africana, elevó el mercurio prácticamente hasta los 40 grados en muchas comarcas, con los 39 grados de Jalance como la máxima más alta, según los registros de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). Sin embargo, la humedad y la escasez de viento provocaron una sensación térmica mucho mayor, la cual se disparó hasta los 48 grados en algunos barrios de Alzira, como recogieron las estaciones de la Associació Valencia de Meteorologia (Avamet).

La persistencia del episodio tórrido llevó, por ejemplo, a la Generalitat Valenciana a mantener la alerta máxima por calor en 28 municipios y, por su parte, la Conselleria de Emergencias e Interior a mantener el nivel de riesgo extremo ante incendios forestales. En este sentido, se programaron vuelos de vigilancia aérea preventiva para vigilar las masas verdes desde el aire. Son muchos los focos activos en varios puntos del país con desalojos en León, Cádiz y Madrid; por lo que la precaución es máxima ante posibles conatos de incendios forestales. Además, la Generalitat envió ayer una circular a los ayuntamientos para desaconsejarles la celebración de los festejos de 'bous al carrer' entre las 12 y las 19 horas para tratar de salvaguardar la integridad de las personas y los animales y con recomendaciones, como una exposición máxima de las reses de 10 minutos entre otros, en caso de no reprogramar su celebración.

Noches cada vez más cálidas

La jornada de apremiante calor llegó tras una madrugada también sofocante, en la que fue realmente complicado dormir en varias localidades. Según los registros de Avamet, en Pego la mínima fue de 27,7 grados y, hasta en una decena de municipios -ente ellos València ciudad- el termómetro no bajó de 27º; valores que, en primavera u otoño, son máximas alcanzadas con el sol en su cenit. En contraposición, en el Toro, su población pudo disfrutar de una noche fresca, ya que la mínima se quedó en 10,9 grados; es un caso insólito en la autonomía en plena ola de calor.

Noches ecuatoriales en València ciudad. / Aemet

Pese a los negacionistas, una de las evidencias del aumento de la temperatura media en la Comunitat Valenciana, durante las últimas décadas, es el ascenso continuado de las mínimas. La Aemet ha difundido hoy la cantidad de noches ecuatoriales, por encima de los 25 grados, que se han registrado en València ciudad desde la década de los 40 del siglo XX. Y la evolución es clara: la mitad de las noches ecuatoriales se concentra en la actual.

Desde el año 2020, ha habido un total de 80 madrugadas con mínimas superiores a los 25 grados. Son tantas como en las ocho precedentes y eso que la década solo se encuentra en su ecuador por lo que el dato en 2030 puede ser reseñable.

El pico, en el puente

Durante los próximos días, el calor remitirá levemente aunque las temperaturas seguirán siendo "significativamente elevadas", según difunden desde la Aemet. De hecho, la agencia mantiene activa la actual ola de calor hasta el martes de la próxima semana como mínimo. Este miércoles, por ejemplo, se podrán alcanzar los 37 grados en zonas del interior sur de la provincia de Valencia, pero en el litoral no se esperan valores superiores a los 33 grados; cifras que se repetirán en las jornadas del jueves y el viernes.

Será durante el puente de agosto cuando el mercurio vuelva dispararse. La Aemet pronostica "un nuevo pico cálido, aún intenso" que el del lunes del sábado al lunes; "serán, probablemente, los días más cálidos del verano" y la temperatura media podría ser de récord desde 1950 en el inicio de la segunda quincena del octavo mes del año. Las previsiones contemplan superar los 42 grados en varios puntos.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CEE) emitió ayer ya un aviso especial de temperaturas extremas y riesgo máximo por fuego, que se mantendrá activo hasta pasar el puente, durante el cual "se espera un incremento significativo del riesgo de incendios forestales". Ante esta situación, se pide extremar las precauciones en espacios forestales y se recuerda que está prohibido el uso de fuego en estos entornos, así como de cualquier actividad que pueda originar las llamas.

Consecuencias para la salud

La persistencia de las altas temperaturas tiene sus consecuencias en la salud de las personas. Por el momento, son 191 las muertes atribuibles al calor según las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. La mayoría de ellas, 112, se produjeron las dos semanas posteriores a la ola de calor de junio, por lo que habrá que estar atento a la evolución de las cifras durante las próximas semanas.

La mayoría de estos decesos se producen por estrés térmico acumulativo y, según explicaba en julio la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, se producen entre dos y tres semanas posteriores al pico de calor.