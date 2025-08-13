El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será "una situación muy adversa" con "impacto en la salud"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a insistir hoy en lo que nos espera este fin de semana en Valencia. Si ayer ya advirtió de que las temperaturas subirían aún más que el lunes, una jornada que ya fue de por sí asfixiante, con un "nuevo pico cálido aún más intenso" que el del 11 de agosto, hoy alerta de que la situación el viernes, sábado y domingo "será muy adversa" y destaca el "impacto que esto puede tener en la salud".

En algunos puntos, de hecho, vaticina temperaturas "récord" de más de 40 ºC a la sombra. Las zonas más castigadas por las altas temperaturas serán, una vez más, el prelitoral de Valencia y la zona sur de Alicante. Así las cosas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana también ha emitido un aviso especial "debido a la persistencia de temperaturas extremas y al riesgo máximo de incendios forestales".

La buena noticia es que el lunes comenzará por fin "un descenso térmico por el oeste" de la Península Ibérica gracias a la "progresiva entrada de una masa aire más fresco desde el Atlántico y al aumento de la inestabilidad atmosférica", ha anunciado hoy la Agencia Estatal de Meteorología. Este alivio se extenderá durante los días siguientes a toda la geografía española "dando lugar a temperaturas más propias de estas fechas y finalizando así, probablemente, esta ola de calor".

Alerta naranja en todo el litoral

En la ciudad de València, donde la Aemet mantiene activada hoy y mañana la alerta amarilla por altas temperaturas, se subirá la alarma a naranja (peligro importante) el viernes, coincidiendo con el inicio del puente de agosto. La situación se repetirá en todo el litoral de la provincia, donde el 15 de agosto también se activará la situación de emergencia climática ante el intenso calor que se espera, con temperaturas de más de 39 ºC a la sombra, sobre todo en el prelitoral.

El tiempo en València ciudad para los próximos días, según la previsión de la Aemet. / Aemet

En la capital del Túria, el día de la Virgen de la Asunción se anuncian máximas de 36 ºC que ascenderán hasta los 37 ºC en la jornada siguiente y que el domingo bajarán hasta los 34 grados. Más al norte, y ya hacia el interior, Llíria verá cómo se dispara el mercurio el viernes hasta los 40 ºC para subir a los 41 el sábado y descender escasamente hasta los 38 ºC el domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Ribera se cuece

No será mejor la situación en el prelitoral del sur de Valencia, con zonas muy golpeadas por el calor todos los veranos y especialmente este, como la Ribera Alta, donde se esperan temperaturas de más de 43 ºC a la sombra este próximo fin de semana. Lo peor tendrá lugar el sábado, aunque el viernes los termómetros ya subirán de manera vertiginosa hasta superar los 40 grados en puntos como Real, Montroi, Llombai o Alfarb, mientras que en Alzira se quedarán rondando también esas marcas.

Al día siguiente, sábado 16 de agosto, el mercurio no bajará de los 42 ºC en toda esa zona en lo que se anuncia como la jornada más cálida del verano y alcanzará incluso los 43 ºC a la sombra en lugares como Montroi, Real y puntos tradicionalmente muy calurosos como Xàtiva, situada más hacia el interior. El domingo, los valores descenderán tímidamente hasta los 41 ºC en la capital de la Costera, mientras que en Alzira dejarán atrás la marca de los 40 grados, tal y como reza la previsión meteorológica de la Aemet.

El lunes, 18 de agosto, los termómetros comenzarán a descender aunque las temperaturas aún serán "significativamente elevadas para la época del año" en la que nos encontramos, según advierte el aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología con motivo de esta intensa y prolongada ola de calor que ha golpeado la Península Ibérica prácticamente desde el comienzo del mes de agosto.