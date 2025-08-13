Oltra se manifiesta con Iniciativa por Palestina

El pasado viernes, en la conferencia de la UCE, uno de los asistentes definió la situación de Mónica Oltra de estar en la "reserva activa", sin cargos institucionales ni orgánicos de ningún tipo, pero como un referente que acude a colectivos sociales o manifestaciones. Con esa vítola acudió este martes a la plaza del Ayuntamiento a la concentración en protesta por el asesinato de periodistas palestinos por parte de Israel y la ocupación que está perpetrando este país en la Franja de Gaza.

Pero más que por su presencia, que está siendo relativamente habitual en este tipo de eventos con los que siempre ha mostrado sintonía, lo llamativo es que de esta se haya hecho eco su partido, Iniciativa PV, que subió una fotografía a Instagram en la que sale la exvicepresidenta de la Generalitat junto a sus compañeros en la pata ecosocialista de Compromís, Alberto Ibáñez (coportavoz del partido y diputado del Congreso), Isaura Navarro (síndica adjunta en las Corts) y Pilar Soriano, exconcejala en València y portavoz del partido en el Cap i casal. En un momento de tiranteces en la coalición, Iniciativa presume de una de sus fundadores y principal activo político ahora que retoma cierta actividad pública.